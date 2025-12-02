En este diminuto pueblo del Pirineo ya hay un restaurante con estrella Michelin: dónde está, qué se come y cuánto cuesta

Un restaurante con estrella Michelin se esconde en un diminuto pueblo del Pirineo aragonés, siendo uno de los que más destaca en estos últimos tiempos. Cada vez más nos hemos habituado a comer bien y eso implica que tengamos que empezar a prepararnos para descubrir lo mejor de una producción local que puede ser clave en estas jornadas. Un buen aliado de los cambios a la hora de salir de casa en busca de unas jornadas gastronómicas de excepción.

Uno de los alicientes a la hora de salir de casa es probar un buen restaurante que nos ofrezca recetas originales y una larga lista de elementos que pueden hacernos descubrir lo mejor de este tipo de platos. Será el momento de aprovechar cada uno de los detalles que pueden ser esenciales en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos afectará de lleno en estos próximos días. Una escapada a la nieve puede darnos una de esas comidas que impresionan en un abrir y cerrar de ojos, te contamos todo sobre este restaurante con estrella Michelin que casi nadie conoce.

En un diminuto pueblo del Pirineo aragonés se esconde este lugar

View this post on Instagram A post shared by Restaurantes de todo tipo (@sinsolesrepsol)

Parece escondido, pero es uno de los más populares de la zona. Su buen trabajo le ha llevado a obtener una estrella Michelin de lo más merecida, en especial cuando descubrimos el lugar en el que está y todo lo que nos ofrece. Una larga lista de buenas sensaciones y de comida de lujo que puede darnos lo mejor de este tipo de alimentos que producimos.

Lo tenemos todo y más para disfrutar de la cocina más auténtica, de tal forma que deberemos empezar a tener en práctica determinados detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. Un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos poner por delante.

Llegará un momento en el que empezaremos a ver un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que marcará en estos días que tenemos por delante una novedad en nuestra lista de deseos. Vamos a desear ir a un lugar que conoceremos un poco más de la mano de este restaurante con estrella Michelin que hasta la fecha no sabíamos.

Este es el restaurante con estrella Michelin

Tal y como se presenta este restaurante con estrella Michelin: «Si estás abierto a una escapada de tintes gastronómicos aquí tienes una magnífica opción, pues este restaurante del Pirineo aragonés resulta sorprendente pese a estar un poco aislado de todo, a las puertas del espectacular Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. La casa, a orillas de los ríos Cinca y Yaga, presenta el comedor bajo una gran bóveda en piedra que data de 1593 y sorprende por la relación con el comensal, pues el tándem formado por Rubén Coronas y Cristina Romero (él tras los fogones y ella al frente de la sala) transmite auténtica pasión por su trabajo y muchísima gratitud, por el simple hecho de que nos acerquemos a conocerlos. La propuesta, que solo toma cuerpo a través de un menú degustación llamado Sueño, es la propia de una cocina tradicional muy bien actualizada en técnica y forma, con platos tan sugerentes como su Royal de esturión del Cinca, con demi-glace de cebolla tostada. ¡Ojo, que solo hay tres mesas y se hace necesario reservar». El precio del menú son 85 euros, pero merece la pena degustar un menú compuesto de 5 Snacks, 7 Entrantes, 2 Carnes, 2 Postres. Petit fours

Podrás visitar en este pueblo una larga lista de lugares con encanto que seguro que te apasionarán, son la joya de la corona del este lugar.

Dolmen megalitico. En la localidad cercana de Tella encontramos un dolmen o «piedra del vasar», uno de los escasos restos megaliticos de Sobrarbe.

Museo de brujeria. Aqui se expone una pequena muestra de la expectación que suscita en la zona este tema, exponiendo un ejemplar del libro de «San Ciprian», en el que se recogen, entre otras cosas, gran numero de pócimas y remedios contra enfermedades compuestos por extranos ingredientes.

Romanico del Pirineo. Abundan las ermitas que se convirtieron en los principales centros de religiosidad popular del valle, donde se celebraban multitud de romerias y otros eventos festivos relacionados con diversas creencias y tradiciones. Podemos citar tres ermitas romanicas a las que se llega después de un bello paseo con excelentes vistas: las ermitas de las Fajanillas y la de la Virgen de la Pena estan datadas en el siglo XII y la ermita de San Juan y Pablo, del siglo XI, consta de una sala rectangular y pequeno abside bajo el cual se encuentra una cripta. Oratorio de San Ramón. Arquitectura popular con una sola nave y abside plano.