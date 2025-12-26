Fernando Alonso impresiona por las calles de Mónaco con un lujoso coche de 15 millones de euros

Fernando Alonso ha impresionado a los aficionados al pasear por las calles de Mónaco con un coche de lujo. Se trata de un Mercedes CLK GTR. Es bastante habitual ver al bicampeón de la Fórmula 1 lucir automóviles de lujo, de los que sólo llevan los coleccionistas. Pero en los últimos días, aprovechando sus vacaciones, el español dio una vuelta por las calles del Principado junto a su pareja Melissa Jiménez con una pieza única.

Melissa y Fernando Alonso están esperando un hijo juntos. La pareja, mientras tanto, está disfrutando de las vacaciones una vez terminada la temporada. Aunque el asturiano no descansa ni en vacaciones. Dijo que no cogería un kart hasta enero, pero la cabra tira al monte e incumplió su promesa al poco de echar el candado a la temporada 2025. El ovetense se subió a un kart hace apenas unos días, cuando habían pasado tan sólo unas semanas desde la última carrera de la Fórmula 1 en Abu Dabi.

El bicampeón vive en Mónaco desde hace varios años y aprovechó estas fechas navideñas para pasearse por sus calles con una pieza única de coleccionista, valorado entre los 9 y los 15 millones de euros. Un auténtico coche de lujo del que apenas se fabricaron muy pocas unidades. Y Fernando Alonso es uno de los pocos privilegiados en el mundo que posee uno de ellos.

💥 Fernando Alonso y Melissa Jiménez, en un Mercedes CLK GTR por las calles de Mónaco#F1 pic.twitter.com/bml7maqD7n — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) December 25, 2025

Aprovechando las vacaciones, el piloto español y su pareja se dieron una vuelta con el coche por las calles del Principado. Los monegascos están acostumbrados a ver coches de lujo circular por sus carreteras, donde se mezclan glamour y motor. Pero esta era una ocasión única. No se ven muchos automóviles como este habitualmente, ya que es una pieza de coleccionista y rara vez suele dejarse ver. Alonso y su pareja quisieron mostrarle a los fans una de las posesiones más preciadas de la colección del asturiano, y todos disfrutaron de verle dar una vuelta con un auténtico coche de lujo.