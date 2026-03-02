Ni blancas ni naranjas: el experimento lumínico de Reino Unido que es un modelo a seguir por España

Este experimento lumínico de Reino Unido es un modelo a seguir por España, en especial si tenemos en cuenta el color de las luces. Podemos enfrentarnos a una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede cambiar por completo la visión de las ciudades y de todos los que viven en ellas. Estaremos muy pendientes de una serie de cambios que serán esenciales.

Las luces que hay en la calle o en casa, son blancas o naranjas. Algo que parece imprescindible, ha estado presente en estos días de forma muy diferente a como nos lo esperaríamos. Con la mirada puesta a una serie de acontecimientos que van llegando a toda velocidad y lo hacen de tal forma que tocará estar preparados para lo peor. Es hora de conectar cada uno de estos elementos que tenemos por delante con un cambio de tendencia que pueden ser esenciales. Una situación del todo inesperada que puede la antesala o el cambio en medio mundo que puede empezar en el Reino Unido.

Ni naranjas ni blancas

Las luces son un elemento básico de toda casa que ha ido cambiando de color por momentos, hemos pasado de un tono naranja, el de las bombillas de toda la vida que nos han acompañado en estos últimos tiempos a un color que, sin duda alguna, deberemos tener en mente.

Ese blanco un poco más neutro, pero igual de artificial que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada. Quizás tenga los días contados y un tono que se ha ido ganando protagonismo en estos días acabará marcando una diferencia importante.

Este color rojo que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos dará una sorpresa, sobre todo, si tenemos en mente lo que puede suponer este tipo de elementos. Los científicos responden la eterna pregunta.

Estas luces pueden cambiar por completo lo que hemos hecho hasta ahora, de la mano de una serie de peculiaridades que van llegando a toda velocidad y que, este estudio nos descubre. La luz tiene mucho que ver en lo que hacemos en nuestro día a día, en el descanso y en la manera de afrontar las jornadas.

Este experimento lumínico de Reino Unido es un modelo a seguir por España

Los expertos que han publicado un reciente artículo en el Centro Nacional de Información Biotecnológica explican la importancia de la luz roja: «Este estudio tuvo como objetivo determinar la influencia de la luz roja en el sueño objetivo y la relación entre el estado de ánimo y el sueño entre las personas con trastorno por insomnio».

Siguiendo con la misma explicación: «Es bien sabido que la luz puede afectar los ritmos circadianos de los animales, lo que a su vez regula su ciclo sueño-vigidia (1). En el mundo natural, los ritmos circadianos a menudo están mediados por el cambio entre el día y la noche creado por la rotación de la Tierra. Sin embargo, durante los últimos 150 años el fotoperíodo natural se ha visto interrumpido por la presencia de luz artificial, y la contaminación lumínica global ha crecido rápidamente (2, 3). La contaminación lumínica se puede dividir en tres categorías: contaminación por luz blanca y de color, y resplandor del cielo. Los estudios han encontrado que la exposición al resplandor del cielo de alta intensidad por la noche puede retrasar el inicio del sueño en diversos grados, aumentar el número de despertares nocturnos, reducir el tiempo total de sueño y cambiar las proporciones de los Movimientos Oculares Rápidos (REM) y los Movimientos Oculares No Rápidos (NREM) (4). El aumento de la contaminación lumínica interfiere con el sueño normal, y el insomnio es cada vez más común, con datos que indican que la prevalencia del trastorno por insomnio (ID) entre los adultos ha alcanzado el 9,2 % en China (3, 5). Por lo tanto, controlar la iluminación por la noche es de gran importancia para las personas».

Siguiendo con la misma explicación: «La luz roja nos llamó la atención porque la luz regula el ciclo sueño-vigilia a través de las células ganglionares retinianas intrínsecamente fotosensibles (ipRGC), y las células de melanopsina expresadas en ipRGC son las menos sensibles a la luz roja, lo que podría interrumpir el ritmo original sueño-vigilia del organismo menos que la luz blanca (6, 7). La luz roja se utiliza a menudo como fuente de luz para la iluminación nocturna en los laboratorios, y algunos académicos creen que la luz roja artificial puede reducir la interrupción del ciclo de sueño-aterta por la noche y mejorar el sueño más que la luz blanca ordinaria (8-10). Algunos estudios también han sugerido que la luz ordinaria por la noche puede ser reemplazada por luz roja para ayudar a dormir (9, 11). Sin embargo, también hay algunas incertidumbres con respecto a la luz roja, como que es más probable que induzcan excitación y experiencias emocionales negativas (12), y que aumenten los niveles de excitación y alerta (12-14). El aumento de la excitabilidad, los altos niveles de excitación y la ansiedad son factores perjudiciales para el inicio del sueño. También se encontró que la luz roja aumenta significativamente el estado de alerta diurno en los sujetos y el estado de alerta tanto subjetivo como objetivo en aquellos turnos nocturnos de trabajo (15, 16), pero algunos estudios sugirieron que la luz roja puede inhibir el estado de alerta objetivo (13, 14). La luz roja también puede influir en la secreción de melatonina, que afecta el sueño (17, 18). Algunos investigadores también han sugerido que la contaminación lumínica por la noche puede afectar indirectamente el estado de ánimo humano al afectar la calidad del sueño, pero los complejos mecanismos siguen sin estar claros (2, 19), por lo que es razonable seguir explorando las relaciones entre la luz roja, el sueño y el estado de ánimo».