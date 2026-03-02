El aviso de un carnicero experto sobre la carne picada que no te va a gustar: «Lo tengo que contar»

Un carnicero lanza un importante aviso sobre la carne picada que no te va a gustar nada de nada. La importancia de hacer que la carne nos la piquen al momento es esencial. Debemos tener en cuenta que estaremos ante un elemento que puede convertirse en la antesala de algo más. En especial en estos días en los que cada detalle cuenta y lo hace de una manera diferente. Es hora de conocer lo que puede pasar con un alimento que puede ser esencial.

El carnicero Mariano Sánchez Díaz es muy popular en las redes sociales, se le conoce como el_as_carnicero, ha sido el encargado de lanzar este aviso: «Nunca compres carne picada ya hecha sin saber cuándo se picó. Al lorito con lo que os voy a contar. La que me puede caer es muy gorda, pero bueno, lo tengo que contar». Sigue con su explicación: «Porque cuando picas carne aumenta la superficie, se oxida antes, dura menos y, si no se hace bien, se nota. Nunca compreís carne picada ya hecha de esas que venden ahí en bandejas sin saber cuánto se picó».

Podemos mezclar las carnes que nos gusten, esos trozos que nos picarán al momento para disfrutar de una jugosidad o buenas sensaciones que pueden ser esenciales. Lo difícil será elegir sólo un buen trozo de carne en una carnicería en la que quizás hay de todo y más.

Tal y como nos explican los expertos de Carnicería Madrid: » La carne picada es simplemente carne fresca pasada por la picadora. No obstante, la mayoría de los supermercados venden preparados de carne picada que contienen alrededor de un 80% de carne y el resto son espesantes, aromas, antioxidantes y conservantes. Lo mismo ocurre con la Burguer Meat, una carne supuestamente de mayor calidad que la carne picada habitual. No obstante, si echamos un vistazo a la Burguer Meat, esta se compone de apenas un 82% carne de vacuno (sin especificar qué corte se ha empleado), agua, harina de arroz, fibra de guisante, aromas, antioxidantes (E-301, E330) y conservante (E-221). Por ello, nuestro consejo es comprar siempre carne picada que especifique qué pieza se ha empleado y que esta sea el único ingrediente empleado. En nuestra carnicería, cuando nos pidas carne picada, recibirás a domicilio únicamente la pieza de tu elección pasada por nuestra máquina picadora».

Siguiendo con esta explicación: «Para elaborar albóndigas caseras te recomendamos la aguja de ternera, puesto que se trata de la pieza más cercana al lomo. Es una pieza magra con las vetas de grasa infiltrada justas para carne picada. Con ella podrás exquisitas albóndigas. Y si quieres ahorrar tiempo en la preparación, puedes comprar carne para albóndigas de ternera IGP Sierra de Guadarrama (usamos aguja y tapa de ternera en su elaboración)». Todo un placer que podemos disfrutar en esta o en cualquier carnicería con una buena carne nacional y bien preparada.