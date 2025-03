Soy carnicero y esto es en lo que tienes que fijarte cuando vas al supermercado para evitar timos: «Está mangando…»

¿Quieres comprar carne fresca en la carnicería porque no te gusta comprar la carne ya cortada y puesta en una bandeja? Puede que necesites más o menos cantidad de la que solemos encontrar ya dispuesta en los supermercados, incluso cuando se trata de carne picada. Pero si deseas comprar este tipo de carne en la carnicería de tu barrio o en la de tu supermercado, hay algo que no puedes pasar por alto si no quieres que te timen. Un consejo que llega de parte de un carnicero de lo más popular en redes sociales.

La carne picada es un básico en muchas cocinas. Se utiliza en infinidad de recetas, desde albóndigas hasta hamburguesas caseras, pasando por salsas boloñesas y empanadas. Su versatilidad la convierte en una de las opciones más demandadas en supermercados y carnicerías. Sin embargo, no siempre tenemos la certeza de que estamos comprando exactamente lo que pagamos o lo que de hecho, nos cobran. Algunos carniceros pueden hacer algo en concreto que implica pagar de más por menos cantidad, tal y como ha señalado El As Carnicero. Una práctica que aparentemente no tiene porqué afectarnos demasiado al bolsillo, pero que este carnicero ha demostrado que puede marcar una buena diferencia para nuestro bolsillo. ¿De qué se trata?, atento porque te explicamos el consejo que nos da y cómo evitar que nos estafen.

El consejo de un carnicero para evitar que nos estafen con la carne picada

A la hora de comprar productos frescos que solicitamos a los dependientes, mayoría de los consumidores confían en el proceso sin hacer demasiadas preguntas. En el caso concreto de pedir carne picada en una carnicería o supermercado, asumimos que el peso que nos indican es el real. Pero ¿qué pasaría si te dijera que podrías estar recibiendo menos de lo que crees? Un carnicero profesional ha encendido las alarmas al explicar una técnica que algunos establecimientos utilizan para aumentar su margen de beneficio sin que el cliente lo note.

El carnicero en cuestión, conocido en redes sociales como El As Carnicero, ha compartido un vídeo que ya se ha hecho viral en el que denuncia una práctica que considera injusta para el consumidor. Con más de 40.000 seguidores, su experiencia en el sector lo ha convertido en una referencia en internet. En su vídeo, muestra un trozo de magro de cerdo que pesa 305 gramos antes de pasarlo por la picadora. Sin embargo, tras procesarlo, el peso se reduce a 225 gramos. «Está mangando 80 gramos en la primera picada», señala con firmeza.

Este fenómeno ocurre porque, al pasar la carne por la picadora, se eliminan partes que no son carne pura, como restos de grasa o tejidos adheridos. Aunque esto es completamente normal, el carnicero insiste en que el peso que se cobre al cliente debería corresponder siempre al producto ya procesado. Si la carne se pesa antes de ser picada, se estaría cobrando una cantidad superior a la que realmente se lleva el consumidor.

¿Cómo puedes evitar que te timen al comprar carne picada?

Para evitar este tipo de situaciones, es fundamental estar atento en el momento de la compra y seguir estas recomendaciones:

Pide que te pesen la carne después de picarla . Lo correcto es que el peso refleje la cantidad real que te llevas a casa, no la que tenía antes de ser procesada.

. Lo correcto es que el peso refleje la cantidad real que te llevas a casa, no la que tenía antes de ser procesada. Pregunta si la carne que te venden ya ha sido picada previamente . Algunos establecimientos pueden ofrecer bandejas de carne picada que ya han sufrido una reducción de peso antes de ser expuestas.

. Algunos establecimientos pueden ofrecer bandejas de carne picada que ya han sufrido una reducción de peso antes de ser expuestas. Observa la calidad del producto. Si notas que la carne está demasiado húmeda o pegajosa, es posible que haya sido mezclada con otros ingredientes para aumentar su peso y volumen.

Desconfía si la carne picada parece tener una textura demasiado uniforme. Una carne de calidad debe mostrar cierta irregularidad en el picado, ya que esto indica que proviene de piezas enteras y no de restos procesados.

¿Es una práctica habitual en todas las carnicerías?

No se puede generalizar ni afirmar que todos los establecimientos recurran a este tipo de tácticas. Muchos carniceros trabajan con total transparencia y ofrecen productos de calidad con el peso exacto que corresponde. Sin embargo, la recomendación de El As Carnicero es clara: es mejor prevenir y pedir que la carne sea pesada después del picado para evitar cualquier posible malentendido o abuso.