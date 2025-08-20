Parece Mónaco pero está en España: el destino con playas de ensueño del que hablan sin parar en Reino Unido

En los últimos años, ha surgido el «slow turism» como tendencia en auge. Se trata de una nueva forma de viajar que prioriza la calidad de la experiencia, disfrutando del entorno y reduciendo el impacto ambiental. A diferencia del turismo masivo, favorece la relajación y el bienestar, al tiempo que apoya negocios locales y permite conocer de primera mano la cultura local. En sintonía con este concepto, el diario británico The Mirror se ha fijado en un pequeño puedo almeriense al que ha bautizado como el «Mónaco de España».

Una localidad de ensueño que ofrece sol, mar y una tranquilidad que es muy difícil conseguir en otros destinos costeros: Almerimar. El corazón del municipio es su puerto deportivo, que cuenta con 1.100 atraques y puede albergar barcos y yates de hasta 60 metros de eslora. Asimismo, cuenta con cinco playas, siendo la Playa de Levante la mejor para familias gracias a sus aguas tranquilas. Mientras, Guardias Viejas es el lugar perfecto para los amantes del windsurf y otros deportes acuáticos.

«El epicentro de la vida en Almerimar es su gran puerto deportivo, con 1.100 amarres” y “tiene capacidad para barcos y yates de hasta 60 metros de eslora y ofrece todos los servicios necesarios para la navegación a vela y la náutica de recreo. Además de las actividades náuticas, el puerto también es el corazón social y comercial de la ciudad. Incluso si no te gusta navegar, hay algo inigualable en contemplar la puesta de sol fundirse entre los mástiles de los barcos mientras disfrutas de la brisa marina».

El corazón de Almerimar es su imponente puerto deportivo, un centro de actividades náuticas y un punto de encuentro social y comercial. A lo largo del muelle se alinean restaurantes, cafés y tiendas de lujo, y ésta es una de la razones por las que esta localidad almeriense ha sido bautizada como como el «Mónaco de España».

Esta joya costera ofrece un refugio perfecto para quienes buscan tranquilidad y un ambiente de lujo en el sur de España:

Playa de Levante : esta playa es especialmente recomendable para familias, ya que sus aguas son tranquilas y poco profundas, lo que permite que los niños jueguen con seguridad. La arena fina y dorada se extiende a lo largo de un paseo marítimo bien cuidado, ideal para caminar o hacer ejercicio.

Playa de Guardias Viejas : conocida por ser un destino popular entre los amantes de los deportes acuáticos, especialmente el windsurf y el kitesurf.

Playa de Poniente : menos concurrida que otras, esta playa ofrece un ambiente más tranquilo para quienes buscan desconectar del bullicio. Su arena dorada y aguas claras permiten practicar deportes acuáticos ligeros, como paddle surf o natación, o simplemente relajarse tomando el sol.

Playa del Ejido : esta playa combina belleza natural y comodidad. Sus aguas limpias y poco profundas son ideales para familias con niños pequeños. Dispone de duchas, chiringuitos y zonas de descanso, lo que permite disfrutar de la playa durante todo el día sin preocupaciones.

Playa de la Ribera: es la playa más tranquila de Almerimar, perfecta para quienes buscan paz y contacto con la naturaleza. Su arena fina y aguas cristalinas crean un entorno ideal para relajarse, leer un libro o simplemente contemplar el paisaje.

La gastronomía en Almerimar combina lo mejor de la cocina mediterránea con los productos locales frescos. Los restaurantes del puerto y del centro de la ciudad ofrecen platos a base de pescado y marisco recién capturado, así como recetas tradicionales andaluzas como el gazpacho, el salmorejo o el pescaíto frito.

Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar

El Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar es uno de los espacios naturales más emblemáticos de Andalucía y de toda España. Su paisaje combina imponentes formaciones volcánicas, acantilados escarpados, dunas de arena, playas de aguas cristalinas y calas escondidas.

El parque es ideal para los amantes del senderismo, ya que cuenta con numerosas rutas que permiten disfrutar de vistas panorámicas con el Mediterráneo como telón de fondo. Desde caminatas suaves por la costa hasta rutas más exigentes que atraviesan formaciones rocosas y desiertos volcánicos, cada sendero ofrece una experiencia distinta y la oportunidad de conectar con la naturaleza.

En definitiva, Almerimar, el «Mónaco de España» ofrece un equilibrio único entre lujo y autenticidad, ocio y tranquilidad, naturaleza y cultura. Ya sea disfrutando de un paseo por su puerto, practicando deportes acuáticos o simplemente relajándose en la playa, esta localidad costera ofrece una experiencia memorable.