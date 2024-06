Einstein tenía razón y los científicos lo demuestran 109 años después

Albert Einstein formuló teorías hace 109 años que los propios científicos se encargaron de demostrar recientemente. La ciencia evoluciona con el paso de los años y con la capacidad para poder comprobar todo lo que dictan unas normas que no son fijas.

Se mueven en función de una serie de elementos que debemos tener en cuenta y que marcarán un importante cambio. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en todas y cada una de las teorías de un genio que fue capaz de cambiar la ciencia por completo.

Albert Einstein fue un hombre que se adelantó a su tiempo

Este científico no dudó en adelantarse a su tiempo, fue capaz de destapar una serie de teorías que en su día revolucionaron la ciencia. A él le debemos un entendimiento de todo cuánto nos rodea que puede llegar a ser especialmente denso. Entender el mundo y el universo era su razón de ser.

Es una de esas mentes que puede acabar siendo histórica. Teniendo en cuenta que podemos estar ante un elemento que puede ser el que ilumine un camino radicalmente distinto al establecido. Sus acciones fueron destacadas y eso quiere decir que acabó generando una serie de elementos que han acabado siendo fundamentales.

Por lo que, sin Albert Einstein, nada sería lo que debería ser, sino todo lo contrario. Su contribución a la ciencia acabaría siendo la que nos ha acompañado en estos días pasados que han acabado marcando un antes y un después en una serie de teorías que son claves, pero no solo eso.

Este iluminado fue capaz de darnos más teorías que han acabado siendo las que nos han acompañado en estos años sin saber exactamente si eran o no ciertas. Por lo que hasta pasados unos años, en concreto, 109 años no se ha podido determinar si estábamos o no ante un cambio que ha podido ser el que nos aporte luz a un tema muy oscuro.

Por lo que nos dicen sus teorías falta muy poco para acabar sabiendo si realmente Einstein acabó siendo un genio en todos los sentidos, no sólo vivo confirmó teorías, cientos de años después de su formulación siguen apareciendo y siendo validadas sus formas de analizar el universo. Los últimos estudios así lo confirman y nos dejan sorprendidos con sus teorías que quizás nunca hubiéramos imaginado que fueran una realidad.

La revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society es el lugar en el que se ha publicado un artículo en el que se afirma que:»La emisión del continuo térmico observada desde los agujeros negros en acreción a través de bandas de rayos X tiene el potencial de aprovecharse como una poderosa sonda de la masa y el giro del agujero negro central. La gran mayoría de los modelos existentes de «ajuste continuo» ignoran las emisiones originadas en y dentro de la órbita circular estable más interna (ISCO, por sus siglas en inglés) del agujero negro. Sin embargo, las simulaciones numéricas encuentran emisiones distintas de cero provenientes de estas regiones. En este trabajo, ampliamos las técnicas existentes al incluir las emisiones provenientes de la región de inmersión, utilizando nuevos modelos analíticos que reproducen las propiedades de las simulaciones numéricas de acreción. Mostramos que, en general, la emisión intra-ISCO desatendida produce un componente cuasi-cuerpo negro pequeño y caliente, pero también puede producir una cola de ley de potencia débil para regiones de parámetros más extremas. Se ha añadido manualmente, de forma ad hoc, un componente similar de cuerpo negro, pequeño y caliente, a análisis anteriores de espectros binarios de rayos X. Mostramos que el espectro de rayos X de MAXI J1820+070 en un estallido de estado blando está extremadamente bien descrito por un disco de agujero negro de Kerr completo, mientras que los modelos convencionales que ignoran la emisión intra-ISCO no pueden reproducir los datos».

Sigue la explicación de Andrew Mummery que expone: «Creemos que esto representa la primera detección sólida de emisiones intra-ISCO en la literatura y permite imponer restricciones adicionales al giro del agujero negro MAXI J1820 + 070, que debe ser bajo a < 0,5 para permitir una región intra-ISCO detectable. La emisión desde dentro de la CIUO es el componente de emisión dominante en el espectro MAXI J1820 + 070 entre 6 y 10 keV, lo que destaca la necesidad de incluir esta región. Nuestro modelo de ajuste continuo está disponible públicamente». Ratificando una de las teorías de Albert Einstein sobre un campo tan complejo como los agujeros negros que van cobrando protagonismo en estos últimos tiempos y que se confirma después de más de 100 años. Todo un logro que hoy podemos celebrar y que pocos científicos han conseguido equiparar, sin duda alguna, es un personaje único.