Durante el balance del curso político que ha hecho Pedro Sánchez ha hablado de vivienda, sin embargo, los datos que ha dado con respecto a cómo está influenciando la aplicación de la Ley de Vivienda en la reducción del precio del alquiler en las comunidades autónomas en las que se aplica no son del todo ciertos. Así, durante este balance, Pedro Sánchez ha destacado que «allí donde está en vigor la Ley de Vivienda ya se está logrando reducir el precio de los alquileres hasta en un 9%, sin recortar la oferta, ni dañar a los propietarios».

Sin embargo, los datos de las principales comunidades autónomas en las que se está aplicando la Ley de Vivienda como son Cataluña, el País Vasco y Navarra no reflejan tal reducción, sino que el alquiler sube más de un 10%. En concreto, si se analiza desde que entró la Ley de Vivienda en vigor, que es desde el mes de mayo de 2023, hasta el mes de junio de 2025, se ha incrementado el precio del alquiler en estas tres comunidades autónomas.

En mayo de 2023, el precio del alquiler en Navarra se situaba en 9,5 euros el metro cuadrado, mientras que en junio de 2025 ya se sitúa en 10,5 euros, por lo que supone un incremento del 10,5%, y en ningún caso una reducción del precio del alquiler, según los datos de Idealista. No obstante, aunque en Navarra sí se aplica la Ley de Vivienda, todavía no se han declarado zonas tensionadas.

Lo mismo ocurre en Cataluña, donde en el mes de mayo se situaba en 14,9 euros el metro cuadrado, mientras que en junio de 2025 ya está en 19,2. Por tanto, desde que entró en vigor la Ley de Vivienda ha tenido lugar un incremento del 28,8% en el precio del alquiler en Cataluña.

Por otro lado, en el País Vasco, en mayo de 2023 el precio del alquiler se situaba en 12,6 euros el metro cuadrado, mientras que en junio de 2025 se sitúa en 14,9, lo que supone un incremento del precio del alquiler del 18,25%.

Asimismo, hay que tener en cuenta que la construcción de vivienda nueva es otra de las asignaturas pendientes del Gobierno.

Sánchez es el presidente de la democracia que ha construido menos vivienda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el único de toda la democracia que ha conseguido un déficit en la construcción de vivienda, es decir, que el ritmo de creación de inmuebles sea menor que el crecimiento de la población. Así lo reflejan los últimos datos de Spain Housing Observatory, organización que pone de manifiesto el fracaso de las políticas de vivienda del Ejecutivo socialista y la mala situación actual del mercado inmobiliario

En este informe se puede ver como España no sufría un déficit de construcción de vivienda desde el año 1954, por lo que la gestión de Sánchez ha logrado algo que no sucedía desde hacía 70 años. No sólo eso, sino que el presidente socialista ha sido capaz de batir un desagradable récord.

«En 2019, España entró en un déficit de 70.000 viviendas al año (con un breve superávit en la pandemia). Estamos ante el mayor déficit jamás visto, en 2023 fue de -200.000», ha alertado el observatorio. Y es que el mercado inmobiliario español lleva dos años con un déficit récord que, incluso, llega a duplicar los que sufrió en la primera mitad del siglo XX.

Para calcular este déficit, el observatorio analiza el crecimiento de la vivienda en España y le resta el de la población dividido por 2. Esto es porque, de media, en cada inmueble habitan alrededor de dos personas. Por tanto, las personas que se agrupan en un mismo hogar crecen a mayor ritmo que los lugares en los que pueden residir. O lo que es lo mismo, la demanda aumenta a un ritmo mucho mayor que la oferta, al menos a un ritmo nunca visto en España.