Giráldez: «Espero un Mallorca igual de potente que el año pasado»

Claudio Giráldez, entrenador del Celta de Vigo, dijo en la rueda de prensa previa al partido contra el Mallorca que «tenemos que estar a un nivel más alto que en el primer partido» y recuperar la intensidad «defensiva y ofensiva» que les permitió superar a rivales superiores la temporada pasada. «A veces olvidamos qué clase de club somos», agregó, destacando que en las últimas diez temporadas solo han estado dos veces entre los diez primeros, y abogando por «remar todos juntos» ante una campaña complicada.

Sobre el rival, Giráldez mostró incertidumbre respecto al sistema que empleará Jagoba Arrasate en el Mallorca, especialmente por la ausencia por sanción de Vedat Muriqi, lo que podría alterar su delantera. Describió al conjunto balear como un equipo «complicado», «ordenado tácticamente, con fortalezas en el pasillo central, capacidad para defender bajo y generar centros y remates, similar a la temporada anterior».

Insistió en que el Celta debe enfocarse en explotar ventajas propias más que en el oponente, reconociendo incorporaciones mallorquinistas como Pablo Torre y Kumbulla «que refuerzan su plantilla». En cuanto a la situación de los jugadores, dijo que Hugo Álvarez queda fuera por un proceso gripal que lo dejó débil, sin buenas sensaciones en el entrenamiento, mientras que sobre Denis Suárez, admitió que «es un jugador que conocemos bien y nos gusta».

Defendió a Javi Rodríguez y Yoel Lago de las críticas, asumiendo responsabilidad colectiva por la derrota y destacando sus aportes positivos. En cuanto a Bryan Zaragoza, aún lejos de su mejor forma, dijo que «necesita paciencia» y dejó claro que no será «el salvador»; Giráldez pidió calma con su integración.

Finalmente, confirmó que Joseph Aidoo y Franco Cervi no entran en sus planes, quedando fuera de la convocatoria por segunda vez. Ha hablado con ellos, esperando que «tengan claro lo que yo pienso», y recomendó su salida del club, aunque si no se materializa, permanecerán en la dinámica sin minutos garantizados, priorizando el bien del equipo.

Giráldez cerró reiterando la búsqueda de un «enganche» ofensivo para dar el «último paso», aunque la caída ante el Getafe se debió más a una mala ejecución que a carencias estructurales. El foco está en sumar puntos y sensaciones positivas en un partido marcado por el calor extremo, con el objetivo de iniciar la remontada.