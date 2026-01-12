El serio aviso de un pescadero si compras merluza: «Está llena de parásitos»

Está llena de parásitos esta merluza que puede no ser lo más saludable posible, sino todo lo contrario. Un pescadero se ha convertido en viral ante la llegada de una serie de elementos que, sin duda alguna, acabarán marcando esta diferencia importante. Sin duda alguna, los hábitos de comida han ido cambiando y se han convertido en un riesgo para lo población. Tenemos por delante una serie de novedades destacadas que pueden acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca.

Es hora de conocer en primera persona algunos cambios de tendencia que, sin duda alguna, tenemos por delante y pueden acabar marcando una diferencia importante en estos días en los que cada detalle cuenta. El pescado es un tipo de alimento que puede convertirse en uno de los más saludables que existen. Con ciertos elementos que sólo los expertos conocen, ha llegado la hora de volver a consumir más pescado, pero hacerlo de forma segura, con ciertos elementos que quizás acaben siendo perjudiciales, tocará saber qué podemos hacer para eliminar el problema de los parásitos en un pescado tan consumido como la merluza.

Está llena de parásitos

Este tipo de pescado se ha convertido en uno de los más consumidos del país y no es casualidad. Es uno de los más finos y de los que admite recetas tan básicas como un simple empanado que acaba haciendo este pescado apetecible para todos.

Sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración algunos cambios que, pueden hacer de estas comidas algo mucho más apetecible. Es hora de conocer en primera persona este tipo de detalles que pueden acabar siendo esenciales.

Estos parásitos que pueden afectar de lleno una comida que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Será el momento de conocer la opinión de un experto que, sin duda algunos ciertos elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar con un tipo de pescado que puede convertirse en un elemento para el que quizás no estamos de todo preparado. Con pequeños toques de alegría conseguiremos este tipo de detalles que acabarán siendo claves.

Estos elementos que forman parte de este y de muchos otros pescados, son un riesgo que debes conocer, pero también sabemos cómo eliminar por completo.

Este es el serio aviso de un pescadero si compras merluza

Tal y como explica este experto en redes sociales: «Para que sea seguro comer la merluza, se le tiene que quitar esta parte porque está llena de parásitos». Siguiendo con la misma explicación: «normalmente, el pescado procedente del Mediterráneo viene libre de anisakis, el pescado de acuicultura y sobre todo el de río, truchas, etc. están libres de ello».

Para eliminar este riesgo, es importante congelar el pescado unas horas antes de consumirlo. Evitar comerlo crudo, en caso de hacerse debe descongelarse debidamente, aunque es recomendable comer el pescado previamente cocinado para que esté en perfectas condiciones.

Te proponemos una receta sencilla y deliciosa para disfrutar de este pescado con total seguridad, una vez congelado y descongelado. Es uno de los clásicos de nuestra gastronomía.

Ingredientes para 4 personas:

800 g de rodaja de merluza, pueden ser frescas o congeladas

4 patatas medianas del mismo tamaño

6 cucharadas de aceite de oliva virgen

1 cucharada de pimentón dulce

1 cebolla grande

4 dientes de ajo laminados

Un litro de agua

Una hoja de laurel

Media cucharadita de sal

Preparación:

En primer lugar lavamos, las patatas pero no les quitamos la piel, ya que al quitárselas favorecemos se rompan durante la cocción. A continuación en una olla añadimos el litro de agua con una hoja de laurel y media cucharadita de sal y la cebolla cortada en trozos.

Añadimos las patatas y cocinamos entre 20 y 30 minutos, pincha la patata con el tenedor para ver si está tierna. Cuando note que les falta un poco (por ejemplo cuando lleven 15 o 20 minutos)sacamos las patatas de la olla. Las pelamos con un pela patatas con cuidado de no quemarnos y las cortamos en rodajas gruesas. Las añadimos de nuevo a la olla y también añadimos las rodajas de merluza. Cocinamos unos 10 minutos a fuego medio.

En una sartén añadimos el aceite de oliva y los ajos. Los doramos unos dos minutos, teniendo cuidado de que no se quemen. A continuación añadir después el pimentón y apagar el fuego. Escurrimos la merluza y las patatas en un escurridor para que suelten el agua sobrante. Las ponemos en una fuente y vertemos sofrito de ajos y pimentón.

A partir de ahora puedes descubrir lo mejor de este pescado en una receta tradicional de lo más especial.