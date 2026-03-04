El requisito de catalán en Baleares roza el ridículo: Ibiza lo exige para ser barrendero, pero Palma no

El requisito de catalán para trabajar de barrendero público en Baleares roza el ridículo: no se exige en Palma, pero sí en Ibiza donde el Ayuntamiento requiere acreditar los conocimientos de lengua catalana correspondiente al nivel A2 mediante el certificado emitido por el órgano competente en materia de política lingüística del Govern.

Sin embargo, los ayuntamientos de muchos pueblos de Mallorca han dejado de pedirlo a los empleados públicos contratados para barrer las calles, y no sólo los gobernados por PP y Vox, como Calvià, Estellencs o la propia capital balear, Palma, que también lo ha eliminado.

Se ha sumado a esta iniciativa la localidad mallorquina de Sa Pobla, dirigida por el alcalde Biel Ferragut, de Independents per Sa Pobla (IxSP), que gobierna apoyado por PSOE, independentistas de Més y regionalistas de El PI.

Por contra en el caso de Ibiza, un Ayuntamiento también gobernado por el PP, sí que requiere a los aspirantes a trabajar de barrendero público tener el certificado de catalán.

Además se da la circunstancia de que es la única titulación que se les requiere a los aspirantes para ser operario de limpieza y poder cubrir así con carácter temporal las necesidades urgentes e inaplazables de prestación de servicios. Más allá del citado nivel de catalán, no tendrán que estar en posesión de ningún título académico, y bastará con presentar un simple certificado de escolaridad o título asimilado.

La aleatoriedad con la exigencia del nivel de catalán es la nota predominante en muchas convocatorias públicas en Baleares.

Así en Santa Margalida, pueblo gobernado por Convergéncia y sostenido tras un pacto con el PP en una convocatoria para un puesto idéntico de personal de limpieza, sí se necesita estar en posesión del certificado de conocimientos de catalán.

Pero en Palma, donde gobiernan los populares, ha dejado de requerirse para ser barrendero en la empresa municipal Emaya. Una decisión en este caso adoptada por el gobierno municipal en minoría del PP que ha contado para ello con el acuerdo con Vox, y el rechazo de los partidos de la izquierda e independentistas.

Además, los conocidos como los espías del catalán, la denominada Plataforma per la Llengua, anunciaron incluso que impugnarían todas las convocatorias del Ayuntamiento de Palma en las que no se garantizara la imposición del requisito de catalán en los procesos de selección de personal, porque, a su juicio, «supone una vulneración clara del marco legal establecido en las Islas Baleares».

En Palma el catalán dejó de ser un requisito en mayo de 2024 por primera vez, cuando así lo decretó el concejal de Movilidad del PP, Toni Deudero, en los procesos selectivos de la EMT para la contratación de nuevos conductores.

Después en otoño de ese mismo año Deudero hizo lo propio en las convocatorias para incorporar nuevos trabajadores y vigilantes de las zonas de estacionamiento de pago en superficie (ORA) del Ayuntamiento, tras el acuerdo alcanzado entre dirección y representantes sindicales del comité de empresa de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Proyectos (SMAP).

La eliminación del requisito lingüístico fue duramente criticada por socialistas y separatistas, que junto a Podemos lo impulsaron las pasadas dos legislaturas que gobernaron en Palma y Govern balear, y que vienen calificando esta medida como un ataque a la lengua catalana por parte del PP.