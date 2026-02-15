Los espías del catalán rabian porque los jóvenes de Baleares dominan esa lengua pero hablan en español, de forma que «el uso social retrocede de forma preocupante a pesar de aumentar el conocimiento de la lengua», apunta en un comunicado la denominada Plataforma per la Llengua.

Pese a la imposición del catalán como lengua única en la enseñanza en Baleares desde hace décadas, de acuerdo con un estudio del Anuario de la Juventud, el contexto sociolingüístico de los jóvenes se caracteriza por un creciente plurilingüismo asociado a los cambios demográficos, «pero esta diversidad no refuerza el catalán como lengua de interacción habitual».

Por el contrario, a juicio de esta entidad separatista se estaría consolidando una dinámica en la que el español «se convierte en la lengua de relación principal entre jóvenes, especialmente en entornos sociales mixtos». Los datos indican también una reducción del porcentaje de jóvenes que tienen el catalán como lengua inicial.

Este cambio incide en los patrones de uso y en la probabilidad de que el catalán sea elegido espontáneamente en las relaciones cotidianas.

Entre los factores que explican esta situación estarían actitudes lingüísticas poco favorables, la percepción del catalán como lengua poco socialmente necesaria, dificultades de interacción con catalanohablantes habituales y la asociación de la lengua con obligaciones administrativas más que con oportunidades sociales

Aunque la imposición del catalán en las aulas ha sido, según la plataforma, «determinante para garantizar el conocimiento generalizado del catalán entre las nuevas generaciones», sin embargo también detecta que «este conocimiento no siempre se traduce en un uso espontáneo fuera del aula, especialmente en contextos sociales informales».

Los estudios muestran una paradoja relevante: muchos jóvenes expresan actitudes positivas hacia el catalán y lo valoran como lengua propia, pero en la práctica cotidiana utilizan a menudo otras lenguas.

Según el nacimiento, la lengua inicial de los nacidos en las Islas Baleares está muy igualada: el 44,6% en catalán y el 43,6% en castellano. En cambio, los jóvenes nacidos en otras zonas del estado comienzan las conversaciones sobre todo en castellano (74,2%) y muy pocas en catalán (9,4%). En cuanto a los extranjeros, sólo un 2,4% comienza en catalán, frente al 45,3%, que lo hace en castellano.

Las Islas Baleares disponen de una generación joven con competencia lingüística en catalán, pero la lengua todavía no se ha consolidado plenamente como vehículo principal de socialización juvenil. El reto no es ya tanto el conocimiento como el uso efectivo en los espacios cotidianos de relación.

Dada la situación actual alarmante, la Plataforma per la Llengua reclama medidas urgentes a las instituciones para garantizar el uso social del catalán.

Los datos de los anuarios de los anuarios de 2025 evidencian que el conocimiento del catalán entre los jóvenes es alto, pero el uso real sigue siendo bajo y condicionado por factores sociales y demográficos, lo que demuestra que las políticas actuales no son suficientes para asegurar la presencia efectiva de la lengua en la vida cotidiana.

Por eso, la entidad separatista insta a las administraciones a impulsar políticas lingüísticas valientes, coordinadas y sostenidas en el tiempo que vayan más allá del ámbito educativo e incidan en todos los espacios sociales.