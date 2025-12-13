Los espías del catalán rabian contra el Consell de Menorca por usar el español: «Hay que detener esta ofensiva»

La Plataforma per la Llengua, los llamados espías del catalán por vigilar que se haga uso obligatorio en los patios de muchos colegios de Cataluña, rabian contra la decisión del Consell de Menorca de incluir el español en sus comunicaciones, impulsar el menorquín y poner fin a la imposición de la lengua catalana estándar por parte la institución insular presidida por el presidente del PP, Adolfo Vilafranca.

«Exigimos detener esta ofensiva», ha clamado en redes esta entidad que se nutre de notables subvenciones públicas de la Generalitat catalana y para quien sólo «el catalán debe ser la lengua de cohesión de los menorquines y, por tanto, del servicio público, no una opción más, ni una concesión política».

Los dos partidos de la oposición en la institución insular, socialistas y separatistas de Més, coinciden con los espías del catalán en que esta medida es una nueva «ofensiva» de la derecha contra el uso del catalán en las instituciones.

Pero a partir de ahora, una vez que el nuevo reglamento lingüístico del Consell de Menorca entre en vigor, se aplicará una «cooficialidad real y efectiva» entre el español y el catalán. Una igualdad entre las dos lenguas oficiales como exigía la ex consellera de Vox, ahora consellera no adscrita, Maite de Medrano, para la aprobación de los Presupuestos de 2026 del gobierno en minoría del PP.

Con esta modificación se eliminará la obligación de usar únicamente el catalán en las reuniones internas del Consell, así como en las actividades formativas de la institución que lidera Adolfo Vilafranca (PP).

Por otro lado, los cursos de formación interna y los exámenes de acceso a la función pública podrán realizarse en ambas lenguas, a libre elección de cada persona. Unas medidas que se incluirán en el nuevo Reglamento de Usos Lingüísticos y que para esta entidad separatista catalana supone «imponer el bilingüismo menospreciando el catalán, lengua propia de Menorca, en la Administración» como si el español no pudiera estar en igualdad de condiciones con el catalán en Menorca o resto de las Islas Baleares.

Algo, en verdad, impensable para una organización para que todo lo que no sea eliminar el español e imponer el catalán es «un grave retroceso de los derechos lingüísticos de los catalanohablantes».

Otro de los aspectos más destacados de este nuevo reglamento es la importancia que se le dará a la modalidad insular propia de la isla, el menorquín, que tendrá preferencia en la atención presencial y telefónica, y también en publicaciones institucionales, revistas, memorias, carteles y anuncios de todo tipo.

De ahí que uno de los apoyos que ha recibido este acuerdo proceda de la entidad Sa Fundació, una entidad cultural comprometida con la preservación y promoción de la lengua y cultura balear, no la catalana, para la que el acuerdo garantiza el futuro del menorquín «y lo sitúan en el lugar que le corresponde en la vida pública». Por ello aplaude la apuesta por el menorquín que califica como «un paso significativo hacia la consolidación y el reconocimiento de nuestra lengua autóctona en el espacio público y administrativo».

«Durante demasiado tiempo, el menorquín ha estado marginado de los espacios oficiales y relegado al ámbito doméstico y folklórico, lo que pone en riesgo su vitalidad y lo aboca a una posible extinción», concluye la entidad contraria a la imposición del catalán en Baleares.