Gritos de «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!» en la cabalgata de Reyes de Sevilla

Pedro Sánchez fue el gran protagonista de la cabalgata de Reyes de Sevilla, que tuvo lugar este lunes, 5 de enero. Los gritos de «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!» resonaron con fuerza por las calles de la capital hispalense, como se puede apreciar en el vídeo que acompaña a estas líneas.

Éste es un grito que se viene repitiendo desde hace meses en todos los eventos y grandes concentraciones. Muchos son los conciertos, corridas de toros y otros eventos culturales en los que este cántico contra el presidente del Gobierno ha resonado con fuerza.

Lo mismo ocurrió hace un par de semanas en uno de los fondos del estadio de El Prado durante el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Talavera. Los aficionados locales mostraron su indignación contra el presidente del Gobierno, cantando «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!».

Tampoco se libró de los pitos y abucheos a su llegada al desfile militar del Doce de Octubre, con motivo de la Fiesta Nacional. El jefe del Ejecutivo recibió gritos de reprobación del tipo «¡Sánchez, hijo de puta!» o «¡fuera, fuera!». De manera muy diferente fue recibido el Rey Felipe VI, que sólo escuchó «¡Vivas!» por parte del público.

La situación podría haberse repetido este martes, 6 de enero, en la celebración de la Pascua Militar, pero Pedro Sánchez ha plantado a Felipe VI. Por primera vez, un presidente del Gobierno no acude al acto. El líder socialista no asistirá al acto que preside el Rey y acudirá en su lugar a la reunión de la Coalición de Voluntarios en la que estará el presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, y que se celebra en París.

La cumbre a la que acude Sánchez en lugar de ir a la Pascua Militar está organizada, de forma conjunta, por el presidente de Francia, Emmanuel Macron y el primer ministro británico, Keir Starmer. A la reunión, la primera del año entre socios europeos aliados de Ucrania, acudirá también el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.