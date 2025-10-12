Vivas al Rey y gritos de «¡hijo de puta!» y «¡fuera!» a Sánchez en el 12-O pese al blindaje de Moncloa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se ha librado tampoco este año de los abucheos y pitos de la calle a su llegada al desfile militar del Doce de Octubre, con motivo de la Fiesta Nacional. Cercado por los casos de corrupción que afectan a su partido, a su Gobierno y a su entorno familiar (ahí están los casos de Begoña Gómez y David Sánchez), el jefe del Ejecutivo ha recibido gritos de reprobación del tipo «¡Sánchez, hijo de puta!» o «¡fuera, fuera!».

Sánchez ha aparecido en la zona de autoridades justo poco antes de las 11 de la mañana, en medio de un amplio blindaje de Moncloa, mientras el coche de los Reyes se aproximaba ya al lugar del acto institucional. Los monarcas sí han sido recibidos con aplausos y gritos de «¡Viva el Rey!».

El año pasado, los presentes en esta parada militar expresaron también su fuerte rechazo a Sánchez, con gritos de «¡dimisión!», «¡ladrones!» y «¡PSOE es Batasuna!». Unos gritos que se solaparon con los aplausos y vivas que recibió igualmente la caravana de los Reyes y la Princesa de Asturias.

Previamente, este domingo, a través de un mensaje publicado en redes sociales, el presidente del Gobierno ha felicitado este domingo el Día de la Fiesta Nacional con un vídeo en el que declara sentir «orgullo de ser español» y de España.

«Orgullo de nuestro país, de su gente, de su solidaridad y diversidad, de su riqueza cultural y su patrimonio natural. Orgullo de España. ¡Feliz Fiesta Nacional!», ha escrito Sánchez mientras se mantiene en el poder gracias a su pacto con los separatistas que quieren destruir la unidad del país.

«Siento orgullo de ser español, de una cultura y una diversidad que nos hace especiales», de que España sea uno de los países «referente en servicios públicos y que se moviliza por los derechos sociales y las causas justas», señala en el vídeo que acompaña el mensaje, donde sale sonriendo mientras aparece andando por los jardines de La Moncloa. Totalmente ajeno a los casos de corrupción que le rodean.

«Orgullo de un país con memoria y sobre todo con futuro. España es la suma de las grandes y pequeñas cosas», afirma mientras se ven imágenes de bailes regionales, bomberos apagando un fuego, sanitarios en un quirófano, una bandera LGTBI+, varias manifestaciones sobre feminismo y ecologismo, las selecciones femenina y masculina de fútbol, Lola Flores y el ‘Guernica’ de Picasso. «Por todo lo que somos, feliz Fiesta Nacional», concluye.