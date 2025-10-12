Desfile militar de las Fuerzas Armadas por el Día de la Hispanidad, en directo: recorrido, paracaidistas y última hora del 12 de octubre en vivo
Sigue en directo el desfile militar con motivo del 12 de octubre que se celebra hoy en Madrid
Calles cortadas y cortes de tráfico en Madrid el 12 de octubre
España celebra hoy, domingo 12 de octubre, el Día de la Hispanidad y también el popular desfile del ejército militar que podemos ver cada año por las calles de Madrid. Cientos de cuerpos de las Fuerzas Armadas de España marchan por las calles de la capital en uno de los días más importantes de nuestro país para celebrar la Fiesta Nacional con motivo de la llegada de Cristóbal Colón a América. En este desfile también disfrutaremos del ya famoso desfile aéreo en la que, por primera vez, no veremos al conjunto de la Patrulla Águila. Te contamos en directo la última hora del desfile militar del 12 de octubre que tiene lugar hoy en Madrid.
Recuerdo a los que han dado su vida por España
Se está llevando a cabo un momento para recordar a aquellos que han dado su vida por España.
Se levanta la Bandera
Se está izando la bandera de España mientras que suena el himno nacional.
Comienza el desfile
Acaba de dar comienzo el desfile del Día de la Hispanidad tras el salto en paracaídas. Ahora, se levantará la bandera de España.
Felipe VI saluda a las autoridades
Felipe VI ha saludado a las autoridades tras su llegada al desfile.
Pitos y abucheos a Sánchez
Múltiples pitos y abucheos se han escuchado tras la llegada de Pedro Sánchez. A su vez, se ha podido varios «¡Viva el Rey!» entre los asistentes.
Felipe VI saluda a Pedro Sánchez
Tras llegar al desfile, el Rey, Felipe VI, ha saludado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Llegan los Reyes de España
Los Reyes de España, Felipe VI y Letizia acaban de llegar para presidir el desfile del Día de la Hispanidad.
Sánchez felicita el Día de la Fiesta Nacional
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado este domingo el Día de la Fiesta Nacional con un video en el que declara sentir «orgullo de ser español» y de «nuestro país». «Orgullo de nuestro país, de su gente, de su solidaridad y diversidad, de su riqueza cultural y su patrimonio natural. Orgullo de España», ha escrito Sánchez en un mensaje de la red social X en la que ha publicado también un video de felicitación.
Salvador Illa llega a la tribuna de autoridades
El presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, ha sido de los primeros en acudir a la cita. Antes de ocupar su lugar en la tribuna, se le ha visto conversando con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
El salto paracaidista de la PAPEA dará inicio a los actos del 12 de octubre
Los acros del Día de la Fiesta Nacional arrancará con uno de sus momentos más destacados: el salto paracaidista de la Patrulla Acrobática Paracaidista (PAPEA) del Ejército del Aire y del Espacio, que se realizará frente a la Tribuna Real.
Se incorpora la bandera de España
Suenan los primeros cañonazos y se incorpora la bandera de España mientras suena el himno nacional.
Llega Feijóo al desfile
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acaba de llegar al desfile del Día de la Hispanidad.
Margarita Robles dedica el Día de la Hispanidad a los militares
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dirigido unas palabras a los más de 3.000 militares españoles desplegados en el extranjero con motivo del Día de la Fiesta Nacional.
🇪🇸 Robles: “Que en las celebraciones de hoy, ondee bien alto la bandera española, como muestra de su profesionalidad y entrega que hacen de España, un gran país”.
Con estas palabras, la ministra de Defensa se ha dirigido a los más de 3000 militares desplegados en el exterior. pic.twitter.com/NIy95XNGaU
— Ministerio Defensa (@Defensagob) October 12, 2025
A las 11:00 arrancará el desfile
El desfile del Día de la Fiesta Nacional dará comienzo aproximadamente a las 11:00 horas, por lo que queda menos de media hora para seguirlo.
Empiezan a llegar las primeras autoridades
Han comenzado a llegar las primeras autoridades del Gobierno para asistir al desfile de las Fuerzas Armadas.
Ayuso celebra el Día de la Hispanidad: «La obra de siglos sin la que no se entendería el mundo»
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado este domingo el Día de la Hispanidad, asegurando que es «la obra de siglos sin la que no se entendería el mundo».
«Feliz Día de la Hispanidad, Fiesta Nacional de España, Día del Pilar», ha escrito la presidenta en la red social X, a lo que ha añadido que estas celebraciones son el «gran proyecto de futuro en común».
Feliz Día de la Hispanidad, Fiesta Nacional de España, Día del Pilar 🇪🇸.
Hoy celebramos la obra de siglos sin la que no se entendería el mundo, y nuestro gran proyecto de futuro en común.
— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 12, 2025
La infanta Sofía debuta en la recepción del Día de la Fiesta Nacional
Este domingo, la infanta Sofía participará por primera vez en la recepción que los Reyes ofrecen en el Palacio Real con motivo del Día de la Fiesta Nacional. Además, estará presente en el acto previo de homenaje a la bandera y en el desfile militar tradicional.
Este año tampoco estará la cabra de la Legión
La tradicional cabra de la Legión volverá a estar ausente en el desfile del Día de la Fiesta Nacional, tras una década de alternancia impulsada por el Ministerio del Interior. En su lugar, el Tercio Gran Capitán 1º de Melilla ha optado por un borrego macho de tres años llamado Baraka, que significa «buena suerte» en árabe, repitiendo así la fórmula del año pasado con el borrego Killo.
La Familia Real asistirá al completo
El desfile de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contará con la presencia de la Familia Real al completo, una imagen que no se produce desde el año 2020. Esta vez la princesa de Asturias asistirá alférez alumna de la Academia General del Ejército del Aire y del Espacio. Felipe VI pasará revista al Batallón de Honores y, como cada año, se rendirá homenaje a los caídos por España. Por primera vez, la Patrulla Águila no participará en el evento y, en su lugar, lo hará la Formación Mirlo.
La Formación Mirlo sustituirá a la Patrulla Águila
La Formación Mirlo sustituirá por primera vez a la Patrulla Águila, que se despide tras 40 años de servicio con los aviones C-101. Los nuevos Pilatus PC-21, operativos desde 2025, serán pilotados por instructores de la Academia General del Aire y del Espacio, y realizarán el sobrevuelo inaugural con humos tricolores simulando la bandera nacional.
Todos los cuerpos militares presentes en el desfile
4.000 militares, 74 aeronaves y 162 vehículos motorizados participan este domingo en el tradicional desfile por el Día de la Fiesta Nacional presidido por los reyes Felipe y Letizia, que este año conmemora el veinte aniversario de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y que no contará con la Patrulla Águila.