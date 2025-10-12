España celebra hoy, domingo 12 de octubre, el Día de la Hispanidad y también el popular desfile del ejército militar que podemos ver cada año por las calles de Madrid. Cientos de cuerpos de las Fuerzas Armadas de España marchan por las calles de la capital en uno de los días más importantes de nuestro país para celebrar la Fiesta Nacional con motivo de la llegada de Cristóbal Colón a América. En este desfile también disfrutaremos del ya famoso desfile aéreo en la que, por primera vez, no veremos al conjunto de la Patrulla Águila. Te contamos en directo la última hora del desfile militar del 12 de octubre que tiene lugar hoy en Madrid.