Este próximo lunes se celebra el 12 de octubre, de modo que en toda España se celebrará Día de la Hispanidad. Y en el caso concreto de Madrid, la fiesta tiene un carácter muy especial ya que desde por la mañana, todo en el centro girará en torno al desfile militar por la Fiesta Nacional, con los Reyes presidiendo el acto desde la plaza de Cánovas del Castillo. Y si tenemos que destacar uno de los momentos de ese acto, será el desfile aéreo que cada año congrega a una buena multitud de aficionados y curiosos, así que os explicamos a continuación qué aviones desfilan en el Día de la Hispanidad y desde dónde salen para participar el 12 de octubre.

Este año habrá un total de 82 aeronaves (8 más que el año pasado), repartidas entre 34 aeronaves de caza y enseñanza, 16 de transporte y 32 helicópteros.. Todos cruzarán el cielo en distintas formaciones con un arranque oficial que se ha fijado para las 11:00 de la mañana. Además en tierra también se vivirá todo con intensidad con el homenaje a los caídos, izado de la bandera y paso de las unidades terrestres, como cada año. En cuando al recorrido será el habitual, entre Neptuno y Cibeles, y la gente ya sabe que conviene llegar con tiempo. Habrá militares, caballos y vehículos, aunque el momento más esperado será cuando todos miren al cielo para no perderse el desfile aéreo del 12 de octubre.

Qué aviones desfilan en el Día de la Hispanidad

Antes de que arranquen las formaciones aéreas, habrá un instante especialmente emotivo: el salto de la PAPEA, la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio. Este año, el encargado de portar la bandera de España será el sargento primero Cabo 1º José Antonio Lago, acompañado por el también Sargento 1º Pablo García Matanza., que actuará como guía durante el salto.

Ambos descenderán desde un avión C-212 y desplegarán una enorme bandera de 24 metros cuadrados y 15 kilos de peso, justo antes del izado solemne. Será uno de los momentos más solemnes del desfile. Y a continuación, justo después del izado, llegará otra imagen para el recuerdo: la formación Mirlo, compuesta por cinco Pilatus PC-21, sobrevolará la plaza en formación cerrada. Esta será la segunda vez que estos aviones participen en el desfile de la Fiesta Nacional ya que recordemos, se estrenaron en el del año pasado sustiuyendo a la Patrulla Águila.

Y después llega el desfile aéreo. Durante varios minutos, distintas formaciones cruzarán el cielo de Madrid. Habrá aviones de combate, transporte, vigilancia, rescate, helicópteros de todos los cuerpos y algunos de los modelos más modernos. Estas son las aeronaves confirmadas para el desfile de 2026:

Aviones de combate

2 F-18 Hornet del Ala 15 (formación de apertura y mando del desfile).

6 Eurofighter Typhoon de las alas 11 y 14.

6 F-18 Hornet de las alas 15 y 12.

4 AV-8B+ Harrier de la Flotilla de Aeronaves de la Armada.

3 Eurofighter Typhoon del Ala 14 (formación de cierre del desfile aéreo).

Aviones de reabastecimiento

1 Airbus A330 del Ala 45, acompañado por un F-18 Hornet del Ala 12 y un Eurofighter Typhoon del Ala 11.

Aviones de transporte

2 Airbus A400M del Ala 31.

1 Airbus A310 del Ala 45.

2 Falcon 900 del Ala 45.

1 Cessna Citation V del Centro Cartográfico y Fotográfico (CECAF).

1 Airbus CN-235 del Grupo de Escuelas de Matacán.

2 Airbus C-295, uno del Ala 35 y otro del Ala 37.

Aviones de emergencias y vigilancia

3 Canadair CL-215T/CL-415 del 43 Grupo, especializados en la lucha contra incendios.

1 Airbus CN-235 del Servicio Aéreo de la Guardia Civil.

1 Beechcraft B350 del Servicio Aéreo de la Guardia Civil.

Helicópteros militares

1 Super Puma del Ala 48.

2 NH-90 Lobo del Ala 48.

1 Sikorsky S-76 del Ala 49.

3 H135 de la Patrulla Aspa del Ala 78.

1 H135 del Batallón de Helicópteros de Emergencias II.

2 EC-135 de la Academia de la Aviación del Ejército de Tierra.

2 Tigre del Batallón de Helicópteros de Ataque I.

1 NH-90 Caimán del Batallón de Helicópteros de Maniobra III.

1 Cougar del Batallón de Helicópteros de Emergencias II.

2 Chinook del Batallón de Helicópteros de Combate V.

2 Seahawk SH-60B de la Armada.

2 H135 de la Armada.

2 NH-90 MSPT de la Armada.

Helicópteros de cuerpos de seguridad y organismos del Estado

1 Dauphin AS-365 y 2 EC-135 del Servicio Aéreo de la Guardia Civil.

3 H135 del Cuerpo Nacional de Policía.

1 EC-135 y 1 AS-355 Ecureuil de la Dirección General de Tráfico.

1 Dauphin AS-365 del Servicio de Vigilancia Aduanera.

Formación de enseñanza

6 Pilatus PC-21 de la Academia General del Aire (AGA).

Así será el paso por el cielo de Madrid

El desfile aéreo del 12 de octubre de 2026 contará con 18 formaciones que sobrevolarán Madrid siguiendo un orden establecido. La secuencia comenzará con dos cazas F-18 Hornet del Ala 15, encargados de abrir el desfile, a los que seguirán seis Eurofighter Typhoon de las alas 11 y 14, otros seis F-18 y cuatro Harrier de la Armada.

Uno de los momentos más llamativos llegará con el Airbus A330 del Ala 45, acompañado por un F-18 y un Eurofighter, en la formación dedicada al reabastecimiento en vuelo. A continuación aparecerán los aviones de transporte, entre ellos los Airbus A400M, junto a las aeronaves de vigilancia marítima y los hidroaviones especializados en la lucha contra incendios.

Después será el turno de los helicópteros del Ejército del Aire, el Ejército de Tierra, la Armada y los distintos cuerpos de seguridad, con modelos tan reconocibles como los Chinook, Tigre, NH-90 y H135. En la parte final participarán seis Pilatus PC-21 de la Academia General del Aire, mientras que tres Eurofighter Typhoon del Ala 14 serán los encargados de cerrar el desfile aéreo de 2026. Y cuando acabe el desfile aéreo por el 12 de octubre será el turno del terrestre, con un recorrido de 1.540 metros por el paseo del Prado, paseo de Recoletos, y final en la plaza de Colón.