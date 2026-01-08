El primer temporal de 2026, bautizado como la borrasca Francis, encara sus últimas horas dejando tras de sí un notable desplome de las temperaturas en toda España. Pese a que las nevadas han sido menores de lo inicialmente previsto, el frío polar ha golpeado con especial intensidad a Aragón, donde los termómetros han marcado valores negativos por segundo día consecutivo en Zaragoza, Huesca y Teruel.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) había mantenido activa la alerta amarilla y naranja por bajas temperaturas en las tres provincias aragonesas, elevando incluso a nivel rojo el aviso en el conocido como triángulo del frío, que engloba zonas de Zaragoza, Guadalajara y Teruel. Los registros matinales de este miércoles confirman que Aragón ha sido uno de los puntos más fríos del país. No obstante, las mínimas más extremas a nivel nacional se localizaron en los Pirineos y Sierra Nevada, con Baqueira (Lérida) a la cabeza (-17,4 ºC), seguida por Sierra Nevada (-16,7 ºC) y Port Ainé (-16 ºC).

Las localidades más gélidas

El Pirineo aragonés ha sido el epicentro del frío en la comunidad. Astún-La Raca registró a medianoche el valor más bajo de Aragón, alcanzando los -15,5 grados. Le siguió de cerca Cerler-Cogulla, con -12,7 ºC a la misma hora. Estas cifras superaron la mínima de la noche de Reyes, cuando Bello (Teruel) marcó -12,6 ºC. Benasque completó el podio aragonés al amanecer con -10,2 grados.

Otras localidades de Huesca también experimentaron una madrugada gélida, con valores como Sabiñánigo (-9,7 ºC), Jaca y Barbastro (-8,0 ºC), Benabarre (-7,3 ºC) y la capital oscense, que superó los -5 ºC. En Zaragoza capital, la sensación térmica se vio agravada por las fuertes rachas de viento, aunque los termómetros cayeron por debajo del umbral de congelación. La provincia registró mínimas notables en Calatayud (-5,9 ºC) y Daroca (-7,6 ºC).

El famoso triángulo turolense mantuvo su reputación, con Bello repitiendo frío con -9,3 ºC, Calamocha con -6,7 ºC y Fonfría con -8,4 ºC. La capital de Teruel se acercó a los -9 grados, siendo la segunda mínima más baja de su provincia.

Francis se marcha, llega Goretti

La AEMET ha confirmado que la borrasca Francis está dando paso a un escenario de progresiva recuperación térmica en Aragón a partir de este jueves. Sin embargo, el alivio será parcial, ya que la borrasca Goretti impactará en Europa occidental, aunque con menor afectación en España, donde se espera que provoque temporal marítimo en el norte, con incremento de viento y precipitaciones.

Las previsiones apuntan a que las máximas en Zaragoza podrían escalar hasta los 17 grados a principios de la próxima semana. No obstante, la lluvia regresará a la capital aragonesa, con una alta probabilidad de precipitación (80%) el domingo. En contraste, el Pirineo continuará con temperaturas bajas y nevadas hasta el lunes, anticipando un fin de semana óptimo para la práctica del esquí. El panorama se presenta más estable en Teruel, con máximas que podrían alcanzar los 15 grados y mínimas que se mantendrán por encima de los 0 grados.