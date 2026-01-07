Aviso del METEOCAT en las próximas horas: rachas de viento de hasta 25m/s en estas zonas

Las rachas de viento de hasta 25m/s son las protagonistas de un nuevo aviso del Meteocat. Tendremos que prepararnos para descubrir lo peor de unos días en los que todo puede acabar siendo posible. Miraremos a este cambio de tendencia que nos estará esperando en unos días en los que el tiempo puede acabar siendo el que marcará estos días que tenemos por delante. Llega un giro radical que, sin duda alguna, tendremos que ver llegar de una forma casi histórica.

Cataluña ha visto la nieve casi a cota 0, como hace años que no se veía y no es casualidad. Lo ha hecho con la mirada puesta a una serie de novedades que pueden acabar siendo esenciales en estos días que tenemos por delante y que, acabarán marcando una diferencia significativa. Es hora de conocer qué es lo que puede pasar en estos días en los que el tiempo será uno de los grandes protagonistas. Volvemos a la rutina y lo hacemos con algunos cambios que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante. Una novedad destacada que será lo que nos dará más de una sorpresa inesperada.

Las próximas horas nos llega un aviso del METEOCAT

El Meteocat ha lanzado un nuevo aviso que puede acabar siendo el que nos marcará de cerca, con algunas novedades que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno. En estos días en los que el tiempo puede jugarnos una mala pasada con ciertos detalles que serán esenciales.

Un giro radical que puede acabar siendo el que nos hará pensar en lo peor de un invierno que puede ser el que nos dará más de una sorpresa en estos días en los que parecerá que el tiempo nos lanza hacía un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Es hora de aprovechar al máximo lo que tenemos por delante y la manera en la que realmente puede acabar siendo lo que nos golpeará de lleno en estos días en los que parecerá que el tiempo se convierte en una dura realidad. Un descenso de las temperaturas que se verá incrementado por uno de los peores enemigos este invierno, el viento.

Será el que nos dará más de una sorpresa inesperada. En estos días en los que realmente todo puede ser posible, hay que estar muy pendientes de un Meteocat que puede darnos más de una sorpresa.

Rachas de viento de hasta 25 m/s en estas zonas

El viento será uno de los principales protagonistas en estas zonas de Cataluña que serán las que realmente todo puede ser posible. Con la mirada puesta a una serie de situaciones que pueden acabar siendo esenciales. Un giro radical que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Cielo poco nuboso por la mañana aumentando a intervalos nubosos por la tarde, cuando se espera una nevada en la cara norte del Pirineo que puede ser significativa en el Valle de Arán. La cota de nieve ascenderá desde cualquier cota hasta 1200-1400 m. Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en ascenso en la vertiente norte del Pirineo y el cuadrante suroeste y sin cambios o en descenso ligero en el resto. Heladas débiles y locales en el litoral, moderadas en el interior y localmente fuertes en el Pirineo. Viento moderado con probables rachas muy fuertes del noroeste en el sur de Tarragona y norte del Ampurdán y flojo de dirección variable en el resto a primeras horas; al mediodía aumentará a moderado del oeste en el resto de la mitad sur y disminuirá a flojo de dirección variable en el Ampurdán; al final del día aumentará a fuerte con rachas muy fuertes del norte en cotas altas del Pirineo». Las alertas estarán activadas: «Nevada significativa en el valle de Arán. Heladas moderadas en el interior y localmente fuertes en el Pirineo. Rachas de viento muy fuertes, del norte en cotas altas del Pirineo y del noroeste en el sur de Tarragona».

A partir de mañana la situación puede ir cambiando por momentos: «Se prevé un tiempo anticiclónico en la mayor parte de la Península y Baleares, si bien con un predominio de cielos nubosos o cubiertos a excepción del litoral mediterráneo y especialmente el extremo sureste peninsular, con cielos poco nubosos o con algunas nubes altas. En otras regiones mediterráneas, del sur y del nordeste peninsular tenderán a abrirse claros a lo largo del día. El paso de frentes atlánticos dejarán precipitaciones en el Pirineo y , sobre todo, en el noroeste, con los mayores acumulados en la mitad oeste de Galicia, donde pueden ser fuertes o persistentes. Es posible que también se produzca alguna precipitación débil en el resto del cuadrante noroeste y del Cantábrico. Cota de nieve: en las montañas del extremo norte 1000/1300 metros subiendo al entorno de los 1500-1700m. En Canarias, intervalos nubosos con probables precipitaciones débiles en las islas montañosas y tendencia a despejar de este a oeste. Nieblas matinales en zonas de ambas mesetas, interiores de Galicia y montañas del norte peninsular. Las temperaturas ascenderán de forma generalizada y acusada en la Península y Baleares, especialmente en el tercio oriental y el archipiélago donde llegarán a aumentos notables para las mínimas, pudiendo serlo también para las máximas. Pocos cambios en Canarias, con algunos aumentos de las máximas en medianías y zonas altas, y algunos descensos en las mínimas. Las heladas perderán extensión e intensidad, afectando de forma débil a zonas altas del interior peninsular y siendo moderadas en el Pirineo».