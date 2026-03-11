Cielos nublados y lluvias dispersas en Andalucía hoy, según AEMET

Cielos con intervalos nubosos dominarán el conjunto del territorio andaluz este 11 de marzo de 2026, con la posibilidad de precipitaciones dispersas, especialmente intensas en el extremo oriental. Las heladas serán débiles, aunque localmente moderadas en las sierras orientales. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o descenderán, mientras que las máximas experimentarán un ascenso notable en el interior. Los vientos serán flojos a moderados de componente este, tornándose variables por la tarde.

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 11 de marzo

Cielo despejado y ambiente cálido en Sevilla

El cielo de Sevilla se despereza lentamente esta mañana, ofreciendo un lienzo azul salpicado de nubes suaves que no amenazan con lluvia. Con temperaturas que rondan los 6 grados al amanecer, el sol se asoma tímidamente a las 07:41, prometiendo un día cálido que alcanzará los 20 grados. La brisa, suave y constante, soplará del este a unos 15 km/h, creando un ambiente agradable, aunque la humedad, que puede llegar a ser algo pesada, se mantendrá entre el 50 y el 95%.

Ya por la tarde, el cielo se tornará más despejado, permitiendo que el sol brille con fuerza hasta la puesta, que será a las 19:27. Las temperaturas se mantendrán agradables, con una sensación térmica que podría alcanzar los 20 grados, ideal para disfrutar de un paseo al aire libre. Sin embargo, la noche traerá consigo un ligero descenso, con mínimas de 6 grados, pero sin riesgo de precipitaciones. En resumen, un día perfecto para disfrutar de la belleza sevillana.

Córdoba: nubes y lluvias con viento fresco

Las nubes se agrupan en el horizonte, presagiando un día de inestabilidad en Córdoba. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 4 grados, mientras el viento del noreste sopla con fuerza, creando una sensación de frío que invita a abrigarse. A medida que avanza el día, el cielo se tornará más gris y las lluvias se harán presentes, con una probabilidad del 100% que podría alterar los planes de muchos.

La tarde traerá un contraste notable, con temperaturas que alcanzarán los 19 grados, pero la sensación térmica se mantendrá baja debido a la humedad que superará el 60%. Las ráfagas de viento podrían superar los 30 km/h, lo que sumará un toque de agitación al ambiente. Es recomendable llevar paraguas y no olvidar un abrigo, ya que la inestabilidad marcará el ritmo de la jornada.

En Huelva, cielo nuboso y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 19 grados. Durante la mañana, el cielo estará algo nuboso, mientras que por la tarde se mantendrá similar, sin cambios significativos. Aunque hay una leve posibilidad de lluvia, el viento será suave, lo que contribuirá a un ambiente agradable.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que la temperatura será templada y el ambiente tranquilo. Aprovechar la jornada para dar un paseo por el parque o disfrutar de una terraza puede ser una excelente opción.

Cielo nublado y viento fresco en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo parcialmente nublado, ofreciendo un espectáculo matutino que invita a disfrutar del aire fresco. La temperatura mínima se sitúa en 9°C, pero la sensación térmica puede descender hasta los 5°C, por lo que se recomienda abrigarse un poco al salir. A medida que avanza la mañana, el viento soplará de forma moderada, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco.

Durante la tarde, el termómetro ascenderá hasta los 17°C, brindando una jornada agradable, aunque la humedad relativa alcanzará el 80%, lo que generará una sensación de pesadez en el ambiente. El cielo se mantendrá parcialmente nublado y no se espera lluvia, lo que permitirá disfrutar de las más de 11 horas de luz que nos ofrece el día. La puesta del sol será a las 19:28, cerrando un día que, aunque fresco, promete ser placentero para los gaditanos.

Jaén: cielo despejado y sol radiante

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 5 grados, ideal para disfrutar de un café al aire libre. A medida que avanza el día, el ambiente se calienta, alcanzando una máxima de 16 grados y el viento soplará suavemente del noreste, aportando una agradable brisa.

Por la tarde, el sol brillará con fuerza y no se esperan lluvias, lo que invita a salir y disfrutar de actividades al exterior. Se recomienda llevar ropa ligera y no olvidar las gafas de sol, ya que la sensación térmica puede llegar hasta los 17 grados.

Cielo despejado y chubascos por la tarde en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la mañana, con temperaturas frescas que rondan los 7°C. A medida que avanza el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 16°C, mientras el viento sopla del sureste a una velocidad media de 15 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, la tarde podría traer algunas nubes y chubascos intermitentes, así que es recomendable llevar un paraguas si planeas salir. La humedad relativa alcanzará su punto máximo, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta más intensa, así que no olvides hidratarte.

Granada: cielo despejado y sol radiante

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 13 grados, ideal para disfrutar de un paseo. A medida que avance el día, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando una máxima de 18 grados, con una brisa suave que hará que la sensación térmica sea agradable.

Por la tarde, el sol brillará con fuerza, invitando a los granadinos a salir y disfrutar de la ciudad. Se recomienda llevar ropa ligera y no olvidar las gafas de sol, ya que el buen tiempo será el protagonista de la jornada.

Almería: cielo despejado con chubascos por la tarde

Las primeras horas traen un cielo despejado y fresco, con temperaturas que rondan los 7°C. A medida que avanza la mañana, el mercurio comenzará a ascender, alcanzando los 17°C por la tarde, aunque no sin la posibilidad de algunas nubes que podrían dejar caer chubascos intermitentes.

Con el viento soplando del sur a una velocidad moderada, se recomienda llevar un paraguas si planeas salir por la tarde, ya que se prevén precipitaciones puntuales. La humedad, que puede llegar hasta el 85%, hará que la sensación térmica sea más intensa, así que no olvides abrigarte bien en las horas más frescas de la noche.