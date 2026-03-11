Parecen albóndigas, pero este insólito dulce de Semana Santa sólo puedes probarlo en Jaén

En Semana Santa la cocina cambia en muchas zonas de España. Aparecen platos y postres que apenas se preparan el resto del año y que están ligados a la tradición de Cuaresma.

Uno de ellos se encuentra en la provincia de Jaén. A primera vista parecen albóndigas, pero en realidad son un dulce hecho con pan y almíbar que sólo suele verse en estas fechas y que le gusta a quien lo prueba.

Los panetes de Jaén son un postre tradicional de la provincia que se prepara sobre todo durante la Cuaresma y la Semana Santa. Su aspecto llama la atención porque recuerda a unas pequeñas albóndigas, aunque en realidad se trata de una receta dulce elaborada a partir de pan duro, huevos y azúcar.

Es un ejemplo claro de cocina de aprovechamiento. El ingrediente principal es pan asentado, es decir, pan de días anteriores que ya no se consume tal cual. Esa miga se mezcla con huevo para formar pequeñas bolas que se fríen y después se cuecen en un almíbar aromatizado.

El resultado son unas piezas redondas, esponjosas y bastante húmedas, ya que absorben el almíbar durante la cocción final. Se sirven siempre con ese mismo líquido, que suele llevar canela, piel de naranja y matalahúva, también conocida como anís verde.

Aunque se preparan en diferentes puntos de la provincia, los panetes tienen una presencia especialmente fuerte en la Sierra de Segura. Localidades como Beas de Segura o Puente de Génave mantienen esta receta como parte habitual de la cocina doméstica.

Tradicionalmente se toman como postre o merienda. No suelen encontrarse en pastelerías todo el año, porque forman parte de esas preparaciones que se hacen sobre todo en casa cuando llega la Semana Santa.

Cómo hacer panetes de Jaén en casa paso a paso para Semana Santa

La receta de panetes de Jaén es sencilla y utiliza ingredientes habituales en cualquier cocina. La clave está en aprovechar pan de varios días y dejar que las bolas fritas absorban bien el almíbar aromatizado.

El resultado es un postre húmedo y bastante contundente, que suele prepararse con antelación porque gana textura después de reposar unas horas en el mismo almíbar.

Ingredientes para hacer panetes de Jaén

250 g de miga de pan asentado.

4 o 5 huevos.

Una pizca de canela en polvo.

Aceite de oliva virgen extra para freír.

1 litro de agua.

250 g de azúcar.

1 rama de canela.

Cáscara de naranja.

Cáscara de limón.

1 cucharadita de matalahúva (anís verde).

Procedimiento para hacer panetes de Jaén