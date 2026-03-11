Desarticulada una banda de bielorrusos que robaba coches en Alicante y los vendía en el exterior

Agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado en una operación conjunta un grupo criminal conformado por cuatro individuos de origen bielorruso y edades comprendidas entre los 40 y los 50 años, dedicado al robo de coches en localidades de la provincia de Alicante para venderlos luego en el extranjero. Los cuatro componentes del grupo han sido detenidos y el juez ha decretado su ingreso en prisión provisional. En el transcurso de la operación han sido recuperados un total de ocho vehículos.

El grupo seleccionaba los vehículos, les instalaba dispositivos de geolocalización y empleaba inhibidores de frecuencia y avanzadas técnicas de apertura electrónica para sustraer los coches. La operación ha incluido tres registros en las localidades de Benidorm y Finestrat, en Alicante, y Liria, en Valencia. A los detenidos se les imputan los supuestos delitos de robo con fuerza, falsificación de documento público y pertenencia a grupo criminal.

La operación llevaba en marcha desde octubre de 2025. Fue entonces cuando los agentes localizaron un turismo con placas falsas en el costero municipio de El Campello, en Alicante. Ese hallazgo fue la antesala para destapar una organización criminal dedicada al robo de vehículos, que luego introducían en el mercado internacional.

El grupo seleccionaba previamente los vehículos. Les colocaba dispositivos de geolocalización para controlar sus movimientos. Empleaba inhibidores de frecuencia para neutralizar sistemas de seguridad y utilizaba técnicas avanzadas de apertura electrónica de última generación para acceder a los turismos.

Una vez que se producía la sustracción del vehículo, lo conducían hasta una zona apartada. Allí, permanecían varias semanas para evitar su detección. Luego, procedían al troquelado de nuevos números de bastidor, la colocación de etiquetas identificativas falsas y la obtención de documentación fraudulenta expedida en otros países europeos. Todo ello, según la Guardia Civil.

Las modificaciones finales se llevaban a cabo en un chalet en la localidad valenciana de Liria. La banda contactaba con conductores especializados de otros países. Esos conductores llevaban los vehículos de Alicante a Francia. Y, una vez allí, eran comercializados como si fueran legales.

Con toda la información, los agentes han efectuado tres registros el pasado 9 de febrero. Uno, en un piso de Benidorm. Otro, en un trastero alquilado en Finestrat (Alicante). Y, el tercero, en un chalet de Liria (Valencia). Todo ello, con el apoyo de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Comisaria de Benidorm y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandacia (USECIC) de Valencia.

En el transcurso de la operación han sido recuperados ocho vehículos. Además, como resultado de las entradas y registros, ha sido intervenida una máquina troqueladora para fabricar números de bastidor, instrumentos de apertura electrónica de vehículos, placas de matrícula falsas, documentación falsa de vehículos, máquina clonadora/codificadora de las llaves, espadines para la apertura de puertas, pintura para la modificación del número de bastidor, un juego de cuchillos ornamentados y módems portátiles para vehículos.