Tres detenidos por robar vehículos para quitarles piezas y montarlas en otros de la DANA que vendían

Tres ciudadanos de origen bielorruso y de 44 y 45 años de edad ha resultado detenidos por agentes de la Policía Nacional en La Nucía (Alicante) en el transcurso de una operación que puede verse en el vídeo que ilustra esta información. A los detenidos les acusa de ser los presuntos autores del robo de vehículos, cuyas piezas montaban en otros coches procedentes de siniestros, la mayoría, de la DANA que asoló decenas de municipios de la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024. Se da la circunstancia, tal como publicó OKDIARIO el pasado febrero, que a Guardia Civil localizó entonces en Granada más de 100 coches robados tras la DANA que, posteriormente, habían sido comercializados por piezas a precio de oro.

En el caso de La Nucía, las detenciones efectuadas por la Policía Nacional se han producido, como se ve en el vídeo que ilustra esta información: los agentes rompen las cadenas de una ventana en plena noche y entran en el interior de un chalet. Es allí, donde se producen las detenciones. Los policías recorren a continuación las estancias y patios. Y comprueban que todo está repleto de piezas de vehículos. Son las piezas que presuntamente serían utilizadas para montarlas en vehículos procedentes de la DANA, que a continuación serían vendidos.

La operación policial llevada a cabo en La Nucía supone, de facto, la desarticulación del peligroso grupo criminal de origen bielorruso. A sus miembros se les acusa ahora de los presuntos delitos de robo de vehículos a motor, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal. La investigación sigue abierta. La Policía no se descarta nuevas detenciones en relación con el citado grupo.

Los vehículos eran comprados directamente a los propietarios con dinero en efectivo. La banda estaba centrada en coches de gama media-alta de una misma marca. Todo ello, según la Policía Nacional. Luego, localizaban otro vehículo de esa misma marca y modelo, que se llevaban y despiezaban. Las piezas de ese vehículo robado eran las que montaban en el comprado procedente de la DANA. A continuación, daban salida a este último vehículo en el mercado legal de segunda mano y, sobre todo, de otros países.

Se producían, por tanto, dos tramas conexas. Una, relacionada con la sustracción de vehículos. Y otra, con la compra de vehículos siniestrados al ser otra vez puestos en circulación. De hecho, en el registro de la vivienda por parte de la Policía Nacional, han sido recuperados dos vehículos sustraídos. Uno en El Campello (Alicante) y otro en Elche, también en la provincia de Alicante. Al vehículo de El Campello le habían dado una nueva identidad. En este caso, alemana. El otro vehículo, el de Elche, estaba en proceso de cambio de los elementos de identificación. También, han sido intervenidos los vehículos de los tres detenidos.