La cronología que fulmina a Gallardo: del aforamiento exprés al batacazo y su dimisión

La cronología de Miguel Ángel Gallardo retrata una carrera acelerada: del salto a la secretaría general del PSOE de Extremadura a la tormenta por el caso David Sánchez y el polémico paso a la Asamblea, todo ello en pleno choque judicial por el aforamiento, y que ha concluido con su dimisión tras el batacazo electoral. Esta es la secuencia de hechos, con fechas y decisiones clave, que explica cómo se llegó del ascenso interno al portazo final.

2 mar 2024 — Miguel Ángel Gallardo gana las primarias del PSOE de Extremadura.

20 mar 2024 — Renuncia a la Alcaldía de Villanueva de la Serena (eso sí, manteniendo el acta de concejal), para centrarse en la Diputación de Badajoz y en su nuevo liderazgo regional del PSOE.

10 jun 2024 — La juez admite a trámite la querella relacionada con la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz e inicia diligencias en las que aparece Gallardo (entonces presidente de la Diputación) junto a otros investigados.

9 ene 2025 — David Sánchez y Gallardo figuran citados como investigados en la causa.

11 ene 2025 — Gallardo revalida el liderazgo del PSOE extremeño en unas nuevas primarias internas (frente a Esther Gutiérrez).

28 abr 2025 — La jueza dicta un auto por el que acuerda continuar el procedimiento contra David Sánchez y otras personas, entre ellas Gallardo, por presuntos delitos vinculados al caso.

16 may 2025 — Se informa de que Gallardo inicia el camino para pasar a ser diputado autonómico en la Asamblea de Extremadura.

21–22 may 2025 —Gallardo, imputado en el caso del hermano de Sánchez, se hace diputado regional para estar aforado.

22 may 2025 — El juzgado dicta el auto de apertura de juicio oral contra los investigados (incluidos David Sánchez y Gallardo) por prevaricación y tráfico de influencias.

29 may 2025 — Gallardo toma posesión como diputado en la Asamblea de Extremadura, en medio de una fuerte polémica política por el aforamiento.

30 may 2025 — Presenta su renuncia como presidente de la Diputación de Badajoz para centrarse en la Asamblea como líder del grupo socialista.

9 jun 2025 — La jueza eleva la cuestión al TSJ de Extremadura y cuestiona el «aforamiento exprés», planteándolo como posible fraude de ley.

29 oct 2025 — Con el adelanto electoral en Extremadura, el PSOE confirma a Gallardo como candidato pese a estar pendiente de juicio.

21 dic 2025 — Elecciones autonómicas en Extremadura: Sánchez empuja al PSOE a su peor resultado en Extremadura: 18 escaños, sólo 7 más que Vox.

22 dic 2025 — El procesado Gallardo dimite como líder del PSOE de Extremadura tras el peor resultado electoral de su historia.