El juicio al hermano de Sánchez y al socialista Gallardo se celebrará entre el 9 y el 14 de febrero

La Audiencia Provincial de Badajoz ha dictado este viernes una diligencia de señalamiento para el juicio oral al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, y el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, que se celebrará del 9 al 14 de febrero de 2026, en la causa por la contratación del director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz.

En concreto, en esta diligencia se establece que conforme lo dispuesto en el artículo 785.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y teniendo en cuenta los criterios generales y las concretas y específicas instrucciones fijadas, se señala para el inicio de las sesiones del juicio oral el día 9 de febrero, hasta el día 14 del mismo mes de 2026.

Las sesiones del juicio oral comenzarán a las 10:00 horas, y podrán ampliarse ampliarse en horario de tarde a partir de las 17:00 horas, que tendrá lugar en la sede de este tribunal.

El 23 de septiembre, la Audiencia Provincial de Badajoz decidió enviar al banquillo de los acusados a David Sánchez por delitos de prevaricación y tráfico de influencias, en relación con la plaza creada en la Diputación de Badajoz y que fue adjudicada al hermano del presidente del Gobierno en el año 2017. También se comunicó la apertura de juicio contra el líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y los otros nueve investigados.

En el auto de la Audiencia de Badajoz, al que tuvo acceso OKDIARIO, se desestimó el recurso de apelación presentado por David Sánchez a través de su defensa y se confirma la decisión del Juzgado de Instrucción de continuar el procedimiento penal contra él. El tribunal considera, al respecto del caso, que «existen indicios suficientes» para continuar el procedimiento penal, de manera que quedó rechazado el sobreseimiento solicitado por los abogados. En la fase de enjuiciamiento oral se determinará de manera definitiva la culpabilidad o inocencia de los acusados.

El tribunal destacó al decretar juicio oral que la Diputación de Badajoz creó el puesto en octubre de 2017, cuando Pedro Sánchez aún era secretario general del PSOE, antes de ser descabalgado por los barones. Además, se expone en el auto que, cuando el hoy presidente del Gobierno recuperó el liderazgo socialista, se inició «el proceso de nombramiento» de su hermano para el cargo creado anteriormente.