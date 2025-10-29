El PSOE extremeño ratifica al imputado Gallardo como candidato para las elecciones autonómicas del 21-D

El Comité Regional del PSOE extremeño ha ratificado este miércoles a su secretario general, el imputado Miguel Ángel Gallardo, como candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura de cara a las elecciones anticipadas del 21 de diciembre. El Comité Regional ha ratificado a Gallardo por unanimidad, después de que la Ejecutiva regional elevara dicha candidatura en la reunión celebrada este martes, según ha informado en rueda de prensa el secretario de Organización de los socialistas extremeños, Manuel Mejías.

Miguel Ángel Gallardo está imputado en el caso del hermano de Pedro Sánchez por las presuntas irregularidades en su contratación por parte de la Diputación de Badajoz en 2017. Está acusado de prevaricación y tráfico de influencias en la causa que instruye el Juzgado Número 3 de Badajoz. Está aforado desde el 29 de mayo, cuando se hizo diputado autonómico con una peculiar maniobra en la que hizo dimitir a cuatro compañeros para lograr su deseado blindaje. Pretendía que su causa se derivara al Tribunal Superior de Justicia, que lo rechazó al considerar que su aforamiento se produjo «en fraude de ley».

Según ha expuesto, la convocatoria de elecciones anticipadas «pasará factura económica» y generará «consecuencias negativas», todo ello por «el fracaso» de la presidenta extremeña, María Guardiola, de gestión y diálogo. A su juicio, el Gobierno de Guardiola ha estado marcado por «las mentiras y las artimañas políticas».

Mejías también ha criticado las referencias del PP a Gallardo por estar investigado en la causa abierta por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por parte de la Diputación de Badajoz. «Esto refleja que estamos ante un PP sin rumbo ni argumentos».

«Vamos a ganar las elecciones, como ya hicimos en las elecciones autonómicas de 2023», cuando la que Guardiola pactó con Vox para acceder a la Presidencia de la Junta, ha asegurado Mejías.

Preguntado por la confección de las candidaturas autonómicas en Badajoz y Cáceres, Mejías no ha adelantado si habrá cambios, pero sí ha apuntado que «serán un reflejo de la sociedad extremeña».