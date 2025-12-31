Los investigadores estupefactos: se demuestra que los jabalís ya están alterando el suelo de bosques protegidos

Los jabalís, animales cuya población no deja de crecer en España, se están convirtiendo en un problema en toda Europa. No sólo causan daños en zonas agrícolas y periurbanas, sino que también alteran ecosistemas naturales de gran valor ecológico.

Así lo ha demostrado un estudio realizado en la República Checa: las tierras removidas por el jabalí están alterando el suelo de los bosques incluidos en la red Natura 2000. Para llegar a ese conclusión recorrieron 976 hectáreas cercanas a la localidad de Hodonín y cartografiaron 3.899 áreas.

Las consecuencias pueden ser fatales para la estabilidad del terreno, por lo que los investigadores han pedido medidas urgentes de gestión para frenar un impacto que podría afectar a una de cada 10 hectáreas en una sola temporada.

Los jabalís ponen en riesgo la estabilidad de los bosques de Europa

La investigación, como recogen en Research Gate, se ha centrado en los bosques de l República Checa, donde un equipo científico analizó un paisaje de robledales sobre arenas (catalogado como Monumento Natural y parte de la red europea Natura 2000) para estudiar la magnitud real de la perturbación causada por el jabalí (Sus scrofa).

Entre 2022 y 2023 recorrieron 976 hectáreas cercanas a la localidad de Hodonín, donde cartografiaron 3.899 áreas de hozado. Es decir, zonas donde los animales remueven la capa superficial del suelo en busca de alimento.

Cada área fue medida con precisión: se registró su extensión, profundidad, cobertura vegetal afectada y distancia tanto a cursos de agua como a puntos de alimentación artificial.

Los resultados demostraron un patrón muy claro, y es que la actividad se concentra en torno a arroyos y comederos, pero disminuye a medida que aumenta la distancia a ambos.

Además, las zonas más afectadas son las masas maduras con robles y encinas como especies dominantes. La profundidad media del terreno removido fue de entre tres y cuatro centímetros, suficiente para alterar procesos edáficos sensibles.

Por qué los jabalís han cambiado su comportamiento

Entre ambos años de muestreo se detectó un cambio importante. Aunque la superficie total perturbada bajó del 10,93% al 7,95%, la alteración por individuo aumentó.

Según los investigadores, esto se debe a la menor producción de bellotas en el segundo año tras una cosecha excepcional previa. Al escasear su principal alimento, los jabalís intensificaron la búsqueda de raíces, bulbos e invertebrados, por lo que removieron más suelo por cabeza.

De hecho, no es la primera vez que los científicos advierten sobre cómo los jabalís actúan como un agente de perturbación ecológica. Su hozado modifica la estructura física del suelo, acelera ciclos de nutrientes y facilita la llegada de especies invasoras.

Esto hace que en ecosistemas frágiles como estos robledales arenosos, las consecuencias incluyen riesgo de erosión hídrica y eólica, y dificultades para la regeneración natural de especies valiosas.

El toque de atención de los científicos, para que protejamos los bosques

Los jabalís han demostrado una gran inteligencia y cada vez son más numerosos, por lo que algunos científicos abogan por revisar la densidad de población, los patrones de alimentación y la ubicación de los comederos.

No es un tema menor, ya que en terrenos con suelos finos o pendientes, el daño puntual puede escalar rápidamente a procesos de degradación difíciles de revertir.

Entre las medidas propuestas destacan ajustar la presión poblacional, relocalizar o reducir el aporte de comida artificial y, en zonas de alto valor ecológico, instalar cercados temporales para favorecer la regeneración.