Las redes no dan crédito: un jabalí acorrala a dos excursionistas en Barcelona y les roba la comida de su mochila

El contacto con la naturaleza invita a la tranquilidad, pero también puede deparar momentos imprevisibles. En las colinas que rodean a Barcelona, una de las ciudades más vibrantes del país, un vídeo reciente ha captado la atención de miles de personas en las redes sociales.

Lo que parecía un paseo tranquilo terminó convirtiéndose en un momento de tensión y asombro, cuando la fauna local decidió intervenir de manera insólita en la rutina de unos excursionistas.

Un jabalí sorprende a excursionistas en Collserola y les arrebata comida de la mochila

Las imágenes, compartidas en Instagram por el usuario @gustavobenitez3400, muestran a una pareja de senderistas acompañada por su perro en el parque natural de Collserola. La calma del recorrido se vio interrumpida por la aparición de un jabalí de gran tamaño, un animal conocido por su fuerza y olfato excepcional.

Guiado por este sentido agudo, el jabalí localizó rápidamente una mochila cargada de provisiones que uno de los excursionistas llevaba consigo. Durante varios segundos, el animal rodeó a la pareja, reduciendo la distancia y aumentando la tensión.

Finalmente, con rapidez y decisión, logró arrebatar la mochila a la mujer, dejando al descubierto la audacia que estos animales pueden alcanzar. Este episodio ha provocado una mezcla de sorpresa e incredulidad entre los usuarios de redes sociales, quienes no han dejado de comentar la destreza del jabalí en busca de alimento.

Por otra parte, lejos de ser un caso aislado, este encuentro refleja un patrón creciente en zonas naturales cercanas a entornos urbanos. Cuando los jabalíes se acostumbran a la presencia humana y asocian personas con comida, su comportamiento puede volverse agresivo.

La combinación de su tamaño y sus afilados colmillos los convierte en un riesgo real, capaz de causar lesiones graves en pocos instantes.

Consejos para convivir con la fauna silvestre en parques naturales

Según los expertos y las autoridades de Collserola, estas recomendaciones son fundamentales para reducir la probabilidad de incidentes y garantizar una experiencia segura para todos los visitantes:

Mantener siempre la comida guardada en mochilas cerradas.

en mochilas cerradas. Evitar alimentar a los animales o dejar restos a la vista.

o dejar restos a la vista. Respetar la distancia mínima recomendada por las autoridades del parque.

recomendada por las autoridades del parque. Observar a los animales sin interferir en su comportamiento natural.

Alimentar a los jabalíes: un peligro que altera su comportamiento natural

La práctica de ofrecer comida a los animales silvestres, aunque parezca inofensiva, provoca cambios drásticos en sus hábitos. Los jabalíes que dependen de la comida humana pierden parte de su instinto natural de búsqueda y se acercan con más frecuencia a áreas concurridas, aumentando el riesgo de encuentros peligrosos.

Este fenómeno no sólo pone en riesgo a los excursionistas, sino que también altera el equilibrio ecológico de los parques naturales. Este incidente viral funciona como un recordatorio contundente de que la convivencia con la fauna requiere respeto y responsabilidad.

Observar la naturaleza desde la distancia y preservar su comportamiento salvaje protege a los animales y asegura que lugares como Collserola continúen siendo refugios seguros para quienes buscan escapar de los entornos urbanos.