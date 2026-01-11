Trump ultima un plan de ataque contra Irán: la tiranía de los ayatolás ya ha asesinado a 500 manifestantes

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ultima un plan de ataque contra el régimen de los ayatolás en Irán. La tiranía del líder supremo Alí Jamenei ya ha asesinado a más de 500 manifestantes en las últimas dos semanas, según la información difundida este domingo Human Rights Activists en Irán (HRANA). Los manifestantes han sido asesinados por los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica. Ante esta escalada de violencia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, valora un plan de respuesta que incluye opciones militares, cibernéticas y económicas. Trump recibirá este martes 13 de enero información sobre las opciones específicas para responder a las protestas en Irán.

Entre las opciones contra Irán, Trump que decidir entre el despliegue de armas cibernéticas secretas contra objetivos militares y civiles iraníes, sanciones al régimen o ataques militares. Asistirán a la reunión el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine. No se espera una decisión definitiva inmediata, el encuentro marca un punto de inflexión en la crisis.

Más de 500 muertos y miles de detenidos

La organización Human Rights Activists en Irán (HRANA), con sede en Estados Unidos, ha verificado la muerte de 490 manifestantes y 48 miembros de las fuerzas de seguridad, además de más de 10.600 detenidos. Diferentes activistas advierten de que la cifra real podría ser muy superior, debido al apagón informativo impuesto por el régimen y a la censura total de internet y las comunicaciones.

En los últimos días, la represión se ha intensificado con soldados cerrando pueblos enteros, uso de munición real y una política de disparar a matar a corta distancia, según médicos y testigos. Hospitales de varias ciudades estarían desbordados por heridos de bala, muchos con impactos en cabeza y cuello.

Bolsas con cadáveres

Durante el fin de semana comenzaron a circular vídeos estremecedores que muestran decenas de bolsas con cadáveres abandonadas a las afueras del instituto forense de Teherán. Familiares fueron obligados a identificar a sus muertos en la calle, mientras otros ciudadanos observaban pantallas oficiales con los rostros ensangrentados de las víctimas.

La cadena BBC ha informado del despliegue de tropas fuertemente armadas en numerosas localidades, sofocando cualquier intento de protesta. A pesar de ello, miles de iraníes han seguido saliendo a las calles, desafiando el riesgo real de ser asesinados.

Trump estudia ataques, ciberarmas y sanciones

Según funcionarios estadounidenses, el plan que estudia Trump contempla una respuesta escalonada que podría incluir:

Ataques militares selectivos contra el aparato represivo del régimen.

contra el aparato represivo del régimen. Ciberataques encubiertos contra infraestructuras militares y de control interno.

contra infraestructuras militares y de control interno. Nuevas sanciones económicas para asfixiar al régimen.

para asfixiar al régimen. Apoyo tecnológico a los manifestantes, incluido el envío de sistemas de internet satelital para sortear el apagón.

El secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el jefe del Estado Mayor Conjunto participarán en las deliberaciones.

Irán amenaza con atacar EEUU e Israel

Desde Teherán, el régimen ha respondido con amenazas directas. El presidente del Parlamento iraní advirtió de que, si Estados Unidos actúa, las bases militares estadounidenses e Israel se convertirán en «objetivos legítimos».

El fiscal general iraní ha ido aún más lejos, calificando a los manifestantes de «enemigos de Dios» un delito que conlleva la pena de muerte. El Ejército ha anunciado que protegerá la infraestructura estratégica del país y ha acusado a Israel y a «potencias extranjeras» de instigar la revuelta.

Una revuelta sin precedentes desde 2019

Las protestas comenzaron hace dos semanas por la inflación desbocada, pero rápidamente evolucionaron hacia un levantamiento nacional contra el régimen teocrático del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei. Se han registrado movilizaciones en más de 100 ciudades de todas las provincias.

Organizaciones de derechos humanos aseguran que esta revuelta es más intensa y extensa que la de 2022 y se acerca a los niveles de violencia de noviembre de 2019, cuando entre 1.000 y 1.500 personas fueron asesinadas por las fuerzas del régimen.

Represión interna en Irán

La Guardia Revolucionaria ha sido clave en la represión de protestas y disidencias dentro de Irán durante décadas. Sus unidades, junto con la milicia Basij, han intervenido en distintas oleadas de protestas —desde las de 2009 hasta las más recientes— utilizando fuerza letal, detenciones masivas y vigilancia para silenciar a los manifestantes