Los asesinados en las protestas en Irán aumentan a 192 mientras los ayatolás amenazan con atacar a EEUU

Los asesinados en las protestas de las últimas semanas en Irán contra el régimen de Alí Jamenei han aumentado a 192. Así lo ha denunciado este domingo la ONG Iran Human Rights (IHRNGO).

Ante esta situación, Donald Trump ha anunciado que su país «está preparado para ayudar» a la población iraní, a lo que el régimen de los ayatolás ha respondido con una clara amenaza. «Las bases de Estados Unidos e Israel podrían convertirse en objetos legítimos de Irán», ha dicho presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf.

«Irán está en guerra con los enemigos estadounidenses e israelíes en las esferas económica, cognitiva, militar y antiterrorista», ha agregado Baqer Qalibaf.

Por su parte, el príncipe heredero, Reza Pahlaví -primogénito del último sha de Persia-, ha vuelto a llamar a los iraníes a manifestarse en los centros de las ciudades del país y ha asegurado haber recibido informaciones «fiables» que indican que la República Islámica empieza a quedarse sin «mercenarios».

En un nuevo vídeo difundido en redes sociales, Pahlaví, que vive en el exilio desde que la revolución islámica de 1979, ha asegurado que la «amplia y valiente» presencia de ciudadanos en las calles de Irán ha logrado debilitar el «aparato represivo» del régimen.

El príncipe heredero también se ha dirigido también a Donald Trump, a quien ha definido como «líder del mundo libre».

La República Islámica enfrenta desde el pasado 28 de diciembre una oleada de protestas originada en la crisis económica por la caída de precio de la moneda, el rial, y la elevada inflación. Con el paso de los días, las manifestaciones tomaron también un cariz político de crítica al régimen de los ayatolás.

El régimen iraní, que admitió en su momento los motivos originales de las manifestaciones, ha acusado en los últimos días a Estados Unidos y sus aliados de provocar las protestas. En un intento de acallar lo que está ocurriendo, Alí Jamenei ordenó hace tres días un apagón de la red de Internet.