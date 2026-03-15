Elecciones Castilla y León 2026 en directo | Sondeos, candidatos, partidos políticos y última hora de los resultados hoy

Castilla y León celebra hoy domingo, 15 de marzo, las elecciones a la presidencia de la Junta de Castilla y León. Miles de ciudadanos se preparan para acudir a las urnas para decidir el futuro de su región en un nuevo ciclo político. Los comicios se celebran justo cuatro años después siguiendo el calendario electoral, a pesar de que la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, gobierna en minoría desde el verano de 2024 tras la salida de Vox del Ejecutivo autonómico.

Aunque hay 131 candidaturas registradas pertenecientes a 26 formaciones políticas, sólo nueve partidos presentan listas en las nueve provincias de Castilla y León.

Candidatos y partidos principales en las elecciones de Castilla y León 2026

Partido Popular (PP)

El candidato a la presidencia de la Junta por parte del Partido Popular es Alfonso Fernández Mañueco, que además es el actual presidente autonómico que opta a la reelección. Representa al principal partido conservador regional con listas en todas las provincias.

PSOE

En cuanto al Partido Socialista, Carlos Martínez se estrena como candidato en las elecciones autonómicas de este 15 de marzo tras haber gobernado durante casi 20 años la ciudad de Soria (con mayoría absoluta en las cuatro últimas elecciones). Apenas un año después de relevar a Luis Tudanca como líder de los socialistas en esta comunidad autónoma, afronta el reto de romper la hegemonía del PP en el gobierno de esta comunidad autónoma durante casi 40 años.

Vox

Carlos Pollán será el candidato que encabezará la lista de la formación de Vox en sustitución de Juan García-Gallardo, que hace un año dimitió de todos sus cargos. García-Gallardo se convirtió hace cuatro años en una de las caras más reconocibles de Vox, al ser el primer dirigente del partido en alcanzar la Vicepresidencia de un gobierno autonómico.

Unión del Pueblo Leonés

Alicia Gallego, la secretaria general de Unión del Pueblo Leonés (UPL) desde junio de 2025 y alcaldesa de Santa María del Páramo, es una de las caras nuevas entre los candidatos que se presentan a las elecciones a la Junta de Castilla y León del próximo 15 de marzo. Encabeza por primera vez la lista de la formación, aunque ya tiene experiencia en las Cortes regionales.

Otros partidos que se presentan en Castilla y León 2026