Elecciones Castilla y León 2026 en directo | Sondeos, candidatos, partidos políticos y última hora de los resultados hoy
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Elecciones Castilla y León 2026: todos los candidatos y que partidos que se presentan
Dónde te toca votar en las elecciones de Castilla y León 2026: consulta tu colegio electoral, mesa y sección
Castilla y León celebra hoy domingo, 15 de marzo, las elecciones a la presidencia de la Junta de Castilla y León. Miles de ciudadanos se preparan para acudir a las urnas para decidir el futuro de su región en un nuevo ciclo político. Los comicios se celebran justo cuatro años después siguiendo el calendario electoral, a pesar de que la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, gobierna en minoría desde el verano de 2024 tras la salida de Vox del Ejecutivo autonómico.
Aunque hay 131 candidaturas registradas pertenecientes a 26 formaciones políticas, sólo nueve partidos presentan listas en las nueve provincias de Castilla y León.
Candidatos y partidos principales en las elecciones de Castilla y León 2026
Partido Popular (PP)
El candidato a la presidencia de la Junta por parte del Partido Popular es Alfonso Fernández Mañueco, que además es el actual presidente autonómico que opta a la reelección. Representa al principal partido conservador regional con listas en todas las provincias.
PSOE
En cuanto al Partido Socialista, Carlos Martínez se estrena como candidato en las elecciones autonómicas de este 15 de marzo tras haber gobernado durante casi 20 años la ciudad de Soria (con mayoría absoluta en las cuatro últimas elecciones). Apenas un año después de relevar a Luis Tudanca como líder de los socialistas en esta comunidad autónoma, afronta el reto de romper la hegemonía del PP en el gobierno de esta comunidad autónoma durante casi 40 años.
Vox
Carlos Pollán será el candidato que encabezará la lista de la formación de Vox en sustitución de Juan García-Gallardo, que hace un año dimitió de todos sus cargos. García-Gallardo se convirtió hace cuatro años en una de las caras más reconocibles de Vox, al ser el primer dirigente del partido en alcanzar la Vicepresidencia de un gobierno autonómico.
Unión del Pueblo Leonés
Alicia Gallego, la secretaria general de Unión del Pueblo Leonés (UPL) desde junio de 2025 y alcaldesa de Santa María del Páramo, es una de las caras nuevas entre los candidatos que se presentan a las elecciones a la Junta de Castilla y León del próximo 15 de marzo. Encabeza por primera vez la lista de la formación, aunque ya tiene experiencia en las Cortes regionales.
Otros partidos que se presentan en Castilla y León 2026
- Soria ¡YA!: Plataforma ciudadana que ya obtuvo representación en 2022 y repite en la provincia de Soria.
- Podemos-Alianza Verde: Concurren en coalición en diversas provincias.
- Ciudadanos (CS): Se presenta de nuevo a las cortes tras su pérdida de peso institucional en los últimos años.
- PACMA (Partido Animalista).
- PCAS-TC (Partido Castellano-Tierra Comunera).
El voto por correo crece un 7% respecto a la anterior convocatoria
Según ha informado Correos, en este proceso se han admitido un total de 51.144 sufragios por correo, un 6,76% más que en febrero de 2022 cuando se admitieron 47.907. Por provincias, en Ávila se han admitido 2.997 votos; en Burgos, 7.966; en León, 9.860 votos; en Palencia, 3.967; en Salamanca, 6.935; en Segovia, 2.716; en Soria, 2.550; en Valladolid, 10.202, y en Zamora, 3.861.
La jornada electoral contará con tres avances de participación
La jornada electoral de Castilla y León contará con tres avances de participación, a las 11:30, a las 14:00 y a las 18:00 horas. Unos datos que arrojarán luz sobre la movilización de la ciudadanía para votar en esto comicios autonómicos.
Las mesas han quedado constituidas a las 09:39 horas
Según la información facilitada por la Junta de Castilla y León, las 4.470 mesas mesas han quedado constituidas al completo a las 09:39 horas.
Los partidos se disputarán 82 procuradores, uno más que en el anterior mandato
Los distintos partidos políticos que concurrirán a las elecciones autonómicas se disputarán el reparto de 82 procuradores, frente a los 81 de la finalizada, tras sumar un escaño por la provincia de Segovia, que pasa de seis a siete representantes. En total, los 82 procuradores que formarán parte de la XII Legislatura se repartirán del siguiente modo: Valladolid (15), León (13), Burgos (11), Salamanca (10), Ávila, Palencia, Segovia y Zamora (7) y Soria (5).
El candidato de Soria ¡YA!, el primero en votar
Ángel Ceña, candidato de Soria ¡YA! acaba de votar. A la salida del colegio electoral, ha animado a la población a «ir a votar para que otros no decidan por ellos».
Aquí podrás seguir en directo la jornada electoral
OKDIARIO te contará en directo todo lo que ocurra a lo largo de la jornada electoral en Castilla y León: desde las anécdotas en los colegios electorales hasta los resultados pasando por los avances de participación.
Quién es el candidato de Vox
Carlos Pollán que encabeza la lista de la formación de Vox en sustitución de Juan García-Gallardo, que hace un año dimitió de todos sus cargos. Actual presidente de las Cortes autonómicas y figura clave en la estructura del partido en León, Pollán afronta la cita electoral como uno de los rostros más visibles de la formación en el territorio.
Quién es el candidato del PSOE
En cuanto al Partido Socialista, Carlos Martínez se estrena como candidato en las elecciones autonómicas tras haber gobernado durante casi 20 años la ciudad de Soria (con mayoría absoluta en las cuatro últimas elecciones). Apenas un año después de relevar a Luis Tudanca como líder de los socialistas en esta comunidad, afronta el reto de romper la hegemonía del PP en el Gobierno de esta comunidad autónoma durante casi 40 años.
Quién es el candidato del PP
El candidato a la presidencia de la Junta por parte del Partido Popular es Alfonso Fernández Mañueco, que además es el actual presidente autonómico en funciones. Representa al principal partido conservador regional con listas en todas las provincias.
A qué hora se sabrán los resultados
Los resultados de las elecciones autonómicas celebradas en Castilla y León este domingo comenzarán a conocerse pocas horas después del cierre de los colegios. La jornada electoral termina a las 20:00 horas, momento en el que se cierran las urnas en todos los centros de votación de la comunidad y se inicia inmediatamente el proceso de recuento. Aunque una vez finalicen las votaciones, se darán a conocer los sondeos a pie de urna, que suelen acertar con el ganador.
Hasta qué hora se puede votar en Castilla y León
Los colegios electorales han abierto a las 09:00 y estarán abiertos hasta las 20:00 horas. No obstante, si en algún centro ha habido algún problema para constituir las mesas electorales y se ha retrasado el inicio de la votación, se podrá dar más margen por la tarde.
El dispositivo electoral movilizará a 30.682 personas
El dispositivo electoral para los comicios autonómicos movilizará a 30.692 personas, entre ellas los 13.410 miembros de las mesas electorales que se distribuirán en las 4.470 mesas que se constituirán en un total de 2.910 locales habilitados para ello.
Dos millones de personas llamados a las urnas
Castilla y León celebra este domingo sus segundos comicios en solitario. El censo de personas con derecho a voto es de 2.097.768 -la población es de 2.398.500-, la mayor parte en Valladolid (437.764) y en León (424.287), seguidas de Salamanca (303.191), Burgos (299.425), Zamora (162.155), Palencia (137.353), Ávila (136.195), Segovia (120.825) y Soria (76.573).
Quién es la candidata de Unión del Pueblo Leonés
Alicia Gallego, la secretaria general de Unión del Pueblo Leonés (UPL) desde junio de 2025 y alcaldesa de Santa María del Páramo, es una de las caras nuevas entre los candidato. Encabeza por primera vez la lista de la formación, aunque ya tiene experiencia en las Cortes regionales.
Abren los colegios electorales
Castilla y León ya ha abierto sus colegios electorales. Los ciudadanos llamados a las urnas podrán votar desde las 09:00 hasta las 20:00 horas de este domingo.
Arranca la jornada electoral en Castilla y León 2026
Hoy, domingo 15 de marzo, Castilla y León celebra los comicios autonómicos para presidir el Gobierno de Castilla y León la próxima legislatura. La mayoría absoluta está en duda ante la falta de consenso entre el PP, PSOE y Vox.
Vota el candidato de Vox, Carlos Pollán
Carlos Pollán, candidato de Vox, acaba de votar. «Es el día de la esperanza y la ilusión de todos aquellos que quieren que haya un cambio en Castilla y León», ha señalado a las puertas del colegio electoral. Además, ha animado a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que «trabajan hoy por velar la seguridad de los votantes».