Morata y Alice Campello pasean de la mano por Madrid y sorprenden con un inesperado mensaje: «Arriba España»

Una imagen vale más que mil palabras. Alice Campello y Álvaro Morata han reaparecido de la mano por las calles de Madrid tras confirmarse que han decidido dar una nueva oportunidad a su historia de amor. Y es que todo parece indicar que están buscando reavivar la llama y compartir románticos momentos que refuercen los lazos que los unen desde hace casi una década.

El pasado jueves, 4 de junio, Alice acudió en solitario a un evento en Madrid en el que coincidió con otros muchos rostros conocidos como Mar Flores, Lidia Torrent o Inés García. Allí, la modelo no quiso pronunciarse en exceso sobre su actual situación sentimental, limitándose a decir que estaba «muy bien». Sin embargo, a la salida, el gesto que tuvo el futbolista con ella dejó claro que están más unidos que nunca. Y es que fue a buscarla con su propio coche, mostrando una imagen de total normalidad tras meses de distanciamiento.

En ese momento, Morata se limitó a agradecer el apoyo, pero, sorprendiendo a propios y extraños, lanzó un mensaje antes de arrancar el coche que no ha pasado desapercibido. «¡Arriba España!», señalaba. Unas palabras que no han pasado desapercibidas si tenemos en cuenta que recientemente se ha conocido que no formará parte de la cantera de la selección española para el Mundial que se disputará este mismo 2026.

Después de este inesperado mensaje, el futbolista subió la ventanilla y puso rumbo junto a la madre de sus hijos a un conocido restaurante de la capital para disfrutar de una romántica velada en pareja. Como era de esperar, varios reporteros siguieron sus pasos y, minutos más tarde, la pareja fue fotografiada paseando por las calles de Madrid de la mano, intercambiando miradas cómplices y numerosos gestos de cariño. Tras la cena, los periodistas aprovecharon la ocasión para intentar conocer de primera mano más detalles sobre su nueva situación sentimental. Sin embargo, lejos de ofrecer nuevas explicaciones, ambos se limitaron a reiterar que «estaban felices».

El concierto de Bad Bunny que desveló su reconciliación

Fue el pasado 1 de junio cuando salió a la luz que Alice Campello y Álvaro Morata habían vuelto tras conocerse que habían acudido al concierto de Bad Bunny con Koke Resurrección y Beatriz Espejel, dos de sus íntimos amigos. Fue Javi Hoyos el encargado de publicar esta información, asegurando que había podido hablar en exclusiva con el futbolista.

«He escrito a Álvaro Morata y ha sido, como siempre, muy honesto. Y me ha dicho que, en efecto, se están dando una nueva oportunidad. Que él no puede vivir sin ella, que es la mujer de su vida y la madre de sus hijos. Me ha dicho que tienen una familia muy bonita y que eso ha provocado que se estén dando una nueva oportunidad», contaba el periodista.