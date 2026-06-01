La foto que confirma la reconciliación entre Alice Campello y Álvaro Morata

Álvaro Morata y Alice Campello se han dado una nueva oportunidad en su relación. ¿La prueba de ello? Un revelador vídeo publicado por Beatriz Espejel, mujer de Koke, en el concierto de Bad Bunny celebrado el pasado 31 de mayo en el Riyadh Metropolitano. Meses después de su ruptura, que parecía definitiva tras un matrimonio de altibajos, ahora el futbolista y la empresaria italiana han decidido acercar posturas y no solo por el bienestar de sus hijos, sino que han desvelado también que no pueden vivir el uno sin el otro.

La imagen que desvela la reconciliación entre Alice Campello y Morata

A veces una historia de Instagram vale más que cualquier comunicado oficial. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido tras el multitudinario concierto de Bad Bunny en Madrid, una de las grandes citas del verano y punto de encuentro de numerosos rostros conocidos del deporte, la música y la vida social madrileña.

Entre los asistentes se encontraba Beatriz Espejel, mujer de Koke Resurrección, que compartió varios vídeos de la velada a través de sus redes sociales. Un contenido que, en principio, parecía una simple recopilación de momentos del concierto, pero que ha terminado desatando todo tipo de comentarios y especulaciones entre los seguidores más observadores.

En una de las imágenes puede verse a una pareja abrazándose mientras disfruta de la actuación del artista puertorriqueño. La escena habría pasado desapercibida de no ser porque, en COOL, nos hemos fijado en un detalle que podría resultar definitivo. Además del parecido físico de los protagonistas, el hombre que aparece en el vídeo luce un tatuaje en el brazo que coincide con uno de los que tiene Álvaro Morata. Un elemento que ha llevado a muchos usuarios a concluir que los protagonistas de la escena serían el futbolista y Alice Campello.

El detalle cobra aún más relevancia porque llega en un momento en el que cualquier movimiento relacionado con la pareja genera un enorme interés mediático. Tras meses de rumores, especulaciones y análisis sobre el estado de su relación, cada fotografía, gesto o aparición conjunta es interpretada como una posible pista sobre una reconciliación que parecía cada vez más evidente.

Y, de hecho, las imágenes difundidas desde el concierto llegaron apenas unas horas antes de que se produjera la confirmación que muchos esperaban. Según reveló el periodista Javi Hoyos tras hablar directamente con Álvaro Morata, el delantero le habría confirmado que ha retomado su relación con Alice Campello. Una noticia que pone fin a semanas de rumores y que, además, vino acompañada de una declaración especialmente significativa: según el comunicador, Morata aseguró que la influencer italiana sigue siendo «la mujer de su vida».

Con esta nueva información sobre la mesa, las imágenes compartidas por Beatriz Espejel adquieren una dimensión completamente distinta. Lo que parecía un simple momento captado durante un concierto podría haberse convertido, sin pretenderlo, en una de las primeras pruebas gráficas de la nueva etapa que viven Álvaro Morata y Alice Campello. Y si había alguna duda sobre la identidad del misterioso acompañante, el tatuaje que en COOL hemos identificado ha terminado por convertir ese vídeo en una de las imágenes más comentadas de las últimas horas.