Rocío Herrera comparte las primeras imágenes de su boda en Nueva York: «Recién casados»

El pasado sábado 30 de mayo, Nueva York se convirtió en el escenario de una de las bodas sorpresa del año: la de Rocío Herrera, hija de Carlos Herrera y Mariló Montero. Aunque la máxima de los recién casados fue la discreción y quisieron que la noticia no trascendiera a los medios, finalmente se filtró y pasó de ser un enlace secreto a un sí, quiero discreto, tal y como pidieron los grandes protagonistas. Sin embargo, parece que la modelo no ha podido resistirse y, a través de sus redes sociales, ha compartido las primeras imágenes del día más feliz de su vida hasta la fecha.

Todos los detalles de la boda de Rocío Herrera

Desde hace varias semanas que los ojos están puestos en la Gran Manzana, donde ya se han casado Rocío Crusset y Charlie Schein. Como no podía ser de otra manera, la familia de la empresaria se desplazó hasta el otro lado del charco días antes —de hecho, Blanca Llandres, mujer de Alberto Herrera, no dudó en compartir algunos detalles de esta reunión familiar en Nueva York, así como fotografías de la preboda, que tuvo lugar en Casa Cipriani—.

Hasta el momento, y más allá de las imágenes publicadas por la primera de Lourdes Montes, solo se conocían detalles aportados por los familiares de la novia. Por ello, Rocío ha querido romper con su habitual discreción y compartir en su perfil social algunos momentos de su boda bajo el título de «recién casados».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ROCIO CRUSSET (@rociocrusset)

Solo horas después de su gran día, la modelo ha abierto el álbum de fotos de su paso por el altar con Charlie. Entre ellas, el mejor secreto guardado de cualquier novia: su vestido nupcial. La empresaria ha optado por un diseño de encaje, manga de tres cuartos, espalda abierta y una falda de volantes —un toque muy flamenco y que es todo un guiño a su tierra—. Y no solo eso. Para su beauty look, la diseñadora se ha recogido el pelo con un moño al que le ha añadido dos rosas blancas —un complemento que recuerda a los peinados que llevan las sevillanas en su feria—.

Además, la joven ha desvelado con esta imagen que su sí, quiero tuvo lugar en la iglesia jesuita de San Ignacio de Loyola, ubicada en el Upper East Side de Manhattan, exactamente en Park Avenue con las calles 83 y 84 Este.

Un sí, quiero con sabor español

Más allá de la ceremonia, los invitados de Rocío y Charlie se desplazaron hasta el convite, donde hubo varios guiños a España, tal y como desveló el padrino, Carlos Herrera, en Vanitatis: «Ha sido en inglés y español, en los jesuitas, con algunos pequeños detalles judíos por el padre de Charlie. La madre es católica. Brindamos con manzanilla de Sanlúcar. Hubo pata de jamón ibérico con su cortadora. Y acompañamos la comida con vino de Canarias y Rioja».