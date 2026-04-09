Las fotos que muestran la verdadera relación entre Morata y Alice Campello y desmontan lo que muchos creen

Álvaro Morata y Alice Campello llevan varios meses separados, y esta vez parece la definitiva. Ahora, el delantero del Como y la influencer italiana han vuelto a estar en el centro del foco. Y es que han salido a la luz unas imágenes que desmontan lo que muchos creen y que muestran la verdadera relación entre el futbolista y la empresaria. Concretamente, han publicado unas fotos de ambos junto a sus hijos en un parque que han sorprendido a muchos y están dando bastante que hablar en las redes sociales.

Aunque su relación sentimental terminó hace ya varios meses, ambos siguen manteniendo un vínculo sólido por lo que consideran más importante para ellos: sus cuatro hijos, que continúan siendo su prioridad absoluta. Desde que se establecieron en Milán han tratado de conservar una relación cercana en beneficio de la familia. Esa buena sintonía les había llevado incluso a compartir planes cotidianos, proyectando una imagen de entendimiento que muchos calificaban como ejemplar.

Sin embargo, un episodio reciente ocurrido en el parque CityLife ha sembrado dudas sobre esa aparente armonía. Tal y como ha publicado la revista Diez Minutos, Alice Campello llegó primero al lugar junto a los niños (los mellizos Leonardo y Alessandro, además de Edoardo y la pequeña Bella). Mientras esperaban, los pequeños disfrutaban jugando, ajenos a cualquier posible tensión. La llegada de Morata cambió el ambiente. El futbolista no tardó en implicarse en los juegos con sus hijos, protagonizando escenas de complicidad y cariño que reflejan su papel activo como padre. No obstante, la atención también se centró en la actitud entre los adultos, donde el contraste fue evidente.

Morata y Alice Campello, separados

Lejos de compartir ese momento familiar, Alice se mantuvo distante, con escasa interacción con su ex pareja. Según el citado medio, permaneció centrada en su teléfono móvil desde la llegada del jugador, evidenciando cierta desconexión. La falta de comunicación entre ambos no pasó desapercibida, pues al parecer ni se hablaron y casi ni se miraron durante ese rato en el parque. El desenlace del encuentro reforzó esa impresión. Mientras Morata abandonaba el lugar acompañado por los niños, Alice Campello optó por marcharse por separado, dejando una imagen muy distinta a la que habían transmitido hasta ahora.

Todo ello contrasta con las recientes declaraciones del futbolista, quien aseguraba que «todo está bien». Unas palabras que ahora se observan con cautela, especialmente teniendo en cuenta que hasta hace poco ambos mostraban públicamente una buena relación, incluso en redes sociales, donde Alice Campello llegó a dedicarle un mensaje por el Día del Padre calificándolo como «súper padrazo».