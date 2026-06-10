Docentes y sindicatos deciden una «interrupción estratégica» de la huelga para retomarla cuando quieran

Los docentes valencianos han decidido este miércoles suspender temporalmente la huelga que mantienen en la Comunidad Valenciana desde el pasado 11 de mayo. Es lo que han denominado una «interrupción estratégica», aunque el seguimiento era cada vez menor. De hecho, el pasado lunes, apenas alcanzó el 4,34% de media y venía desinflándose desde finales de mayo, como publicó OKDIARIO. En Alicante, el seguimiento del pasado lunes no llegó al 3%. Esa interrupción, sin embargo, no impedirá a los sindicatos mantener las protestas y retomar el paro sin aviso previo. Una circunstancia que apunta más al próximo otoño, a meses de las elecciones, que a la semana que resta de curso.

Según los datos recabados por los tres sindicatos que siguen en huelga, el catalanista STEPV, UGT y CCOO, y por la también catalanista Coordinadora de Asambleas Docentes del País Valenciano, en la consulta llevada a cabo en la que han votado 30.288 profesionales, el 67% ha elegido interrumpir o desconvocar la huelga. En total, 17.633 docentes, de los que el 71%, 12.526, son partidarios de mantenerla convocada y retomarla cuando lo consideren oportuno.

La huelga de la educación valenciana comenzó el pasado 11 de mayo, avalada por cinco sindicatos. Pero, de ellos, dos, CSIF y ANPE, llegaron a un acuerdo con la Administración para una mejora retributiva del profesorado de 200 euros mensuales. Tras ese acuerdo, han seguido negociando otros puntos, pero han abandonado las movilizaciones.

STEPV, CCOO y UGT mantienen las movilizaciones. Quieren reabrir el punto de las mejoras retributivas pese a que es cosa imposible tras el acuerdo alcanzado con CSIF y ANPE. Y, sobre todo, quieren imponer el valenciano como lengua vehicular en la educación. Es decir, lo que de facto sería acabar con la ley de libertad educativa valenciana que permite a madres y padres elegir la lengua en que quieren que estudien sus hijos.

Esa ley fue aprobada a inicios de legislatura con los votos de PP y Vox en las Cortes Valencianas. Y no va a ser derogada, porque ello supondría volver al procés acelerado a la valenciana de PSOE y Compromís, a la imposición y a la dictadura del catalán en las escuelas.