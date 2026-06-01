Grupos de WhatsApp difunden datos personales de la consellera de Educación de Llorca en plena huelga

Grupos de WhatsApp, que concentran a docentes valencianos, han publicado datos personales acerca de la consellera de Educación valenciana, Carmen Ortí, y su familia, según ha denunciado la propia consellera este lunes. «Hubo difusión de datos de carácter personal de mi familia en WhatsApp, de nuestro domicilio», ha revelado Ortí en el transcurso de una comparecencia pública este lunes, en lo que se traduce como un intento de presión hacia la Administración y, en particular, hacia la propia responsable de educación valenciana.

El propio presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca ha verbalizado este lunes que él está convencido de que «ningún profesor de la Comunidad Valenciana se identifica con aquellos que filtran el domicilio de la consellera y de su familia, que lo difunden por ahí», ni con quienes «secuestran a propios compañeros, representantes sindicales, hasta las dos de la mañana, sin poder salir de un edificio».

La Consellería de Educación ha denunciado, además, «coacciones» a docentes que no quieren hacer huelga. Y ha condenado «cualquier tipo de violencia», en relación a la agresión sufrida por una docente, empujada por un policía. Pero, también, en relación a que la Consellería fuese «sitiada» este domingo y que las personas que se encontraban en su interior: «No pudimos salir a la calle», ha lamentado Carmen Ortí.

Tres son los sindicatos que continúan con las movilizaciones en la huelga de educación. Se trata del catalanista STEPV, CCOO y UGT, dado que tanto ANPE como CSIF han aceptado la propuesta de mejora salarial de 200 euros mensuales efectuada por la Consellería.

Este lunes, Carmen Ortí ha denunciado que el conflicto está teniendo consecuencias «directas» sobre el alumnado y sus familias. También ha denunciado la existencia de «presiones» a docentes que quieren acudir a trabajar. La Consellería ha explicado que se están recibiendo quejas de familias que muestran su preocupación por la situación de algunos centros educativos durante las jornadas de protesta.

Entre ellas, según ese mismo relato, el de una madre de un alumno de un centro educativo de Polop (Alicante). Esta mujer ha denunciado esta misma mañana que en su centro, cuyo nombre no ha sido revelado de momento, se ha obligado a todo el alumnado a estar todo el día en el patio a pesar de que este primero de junio la provincia de Alicante sufre elevadas temperaturas y un fuerte calor. Se da la circunstancia de que los docentes reclaman, entre otras medidas, mejoras en la climatización de los centros, por lo que decisiones como que los alumnos pasen todo el día en el patio resultan, cuanto menos, contradictorias con las propias reivindicaciones.

Además, la consellera ha advertido que existen docentes que desean ejercer su derecho a asistir a trabajar y que están sufriendo «coacciones» por dar clase: «Ningún trabajador debería sentirse coaccionado en el ejercicio de sus derechos», ha expresado al respecto Carmen Ortí. La consellera ha recalcado que «tan legítimo es hacer huelga como no hacerla».

Una huelga para la que los tres sindicatos antes citados han esgrimido en diversas ocasiones las encuestas realizadas entre el profesorado. Pero, lo cierto es que solo 30.000 han participado en las encuestas de un total de 78.000: «No se puede decir que la mayoría del profesorado está a favor de la huelga cuando no la están secundando», ha revelado Carmen Ortí.

También ha relatado que las organizaciones sindicales están utilizando canales de Telegram para difundir «versiones de lo que ocurre en la mesa (de negociación) que «no se corresponden con la realidad, presentando avances como bloqueos y generando alarma en el profesorado con información no veraz».

Otro capítulo trascendente denunciado por Carmen Ortí es que los sindicatos antes citados, el catalanista STEPV, CCOO y UGT, «pretenden imponer su criterio frente a una ley aprobada por la mayoría democrática, que da la oportunidad de elegir a las familias», en referencia a la ley de libertad educativa valenciana que, de facto, permite a cada familia elegir la lengua en que quieren que estudien sus hijos».