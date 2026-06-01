Villarejo acusa a Rajoy de usar una operación sobre Bárcenas para «trincar» la información que «le afectaba»

José Manuel Villarejo, ex comisario de la Policía Nacional, ha dicho este lunes al tribunal de la Audiencia Nacional, que juzga la Operación Kitchen en la que está acusado, que Mariano Rajoy, ex presidente del Gobierno, aprovechó la «operación oficial y correcta» para encontrar el dinero de Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, en el extranjero para «trincar» la información que «le afectaba».

«A mí me da la sensación de que el señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial y correcta, que era para localizar bienes en el extranjero, para que si había algo que le afectara a él, pues trincarlo». Villarejo ha asegurado que tiene «la impresión» de que tanto el ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, como «el secretario de Estado» de Seguridad, Francisco Martínez «fueron engañados por el genio de Rajoy, que lo resuelve todo con Cardhu».

Asimismo, José Manuel Villarejo ha negado en la Audiencia Nacional que informara «jamás» de los pormenores de la operación sobre Bárcenas al entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para quien la Fiscalía pide 15 años de cárcel en este juicio.

El comisario, para quien la Fiscalía pide la pena más alta del caso, un total de 19 años de cárcel por su presunto papel en la denominada Operación Kitchen, ha subrayado que el Gobierno y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tenían «interés» y «preocupación», respectivamente, sobre algunas informaciones que Bárcenas pudiera atesorar sobre «altas instancias del Estado».

En ese sentido, Villarejo ha subrayado que el director general de la Policía Nacional en 2013, Ignacio Cosidó, le dijo que «había interés en las altas instancias» sobre información sensible en poder del ex tesorero.

Cosidó tenía, según el comisario, «relaciones estrechas» con la ex vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, subrayando que, según le comentó el ex director general de la Policía, «había muchísimo interés» en que Bárcenas pudiera «difundir información» sobre altas instancias del Estado. «De ahí que el secretario de Estado –Francisco Martínez– tuviera mucho interés en que hiciera bien mi trabajo, y por eso le informé en alguna ocasión», ha indicado.

En concreto, ha explicado que informó a Martínez sobre la captación del entonces chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, también acusado en el juicio, como confidente de la Policía Nacional.

El comisario también ha explicado el origen del nombre ‘Cocina’ –’Kitchen’– para la operación de inteligencia. «Entendía que era llegar hasta la cocina de Luis Bárcenas, de dónde cocinaba sus informaciones. Obviamente de cocina pasé a cocinero, y a cada una de mis fuentes le asigné un cocinero: cocinero 1, cocinero 2… La ‘Kitchen’ es un nombre periodístico que ha encajado, porque dicen que es la mayor corrupción que ha habido en este país», ha subrayado.