Los directores de los conservatorios declaran que el puesto del hermano de Sánchez era «innecesario»

Varios testigos citados este lunes en el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez han coincidido en que el cargo para el que fue contratado David Sánchez en la Diputación de Badajoz -un puesto de alta dirección como coordinador de los conservatorios de música- no era «necesario». Asimismo, han señalado que existían «rumores» de que se presentaría a la plaza.

Así se ha pronunciado uno de los testigos más relevantes, Evaristo Valentí, ex director del conservatorio de Badajoz. El 19 de mayo de 2019, el mismo día que se publicó la convocatoria para el puesto, Valentí escribió un correo con el asunto «el hermanísimo», dirigido a la responsable del otro conservatorio, Yolanda Sánchez. En el mail se adjuntaban las bases de la convocatoria. En su declaración como testigo, ha rechazado que supiese que el puesto sería para David Sánchez, y se ha limitado a decir que había «rumores» de que «se iba a presentar». Sobre la procedencia de esos rumores, ha apuntado, con vaguedades, a «una conversación informal, en la secretaría del centro o en un pasillo».

Sí ha reconocido que la figura de coordinador de conservatorios no le parecía adecuada. Valentí, en una de sus comunicaciones, llegó a calificarla de «idea disparatada». También ha explicado que «se habilitó parte de la biblioteca» como despacho para el hermano del presidente del Gobierno, con el que, ha dicho, se reunía habitualmente. Algunas semanas, incluso, «todos los días para coordinar y poner en marcha algún proyecto».

Este lunes ha declarado también Yolanda Sánchez, directora de otro de los conservatorios, que ha coincidido con Valentí en que no veía necesario el puesto de coordinador. Ha afirmado que perdió el contacto con David Sánchez «después de la pandemia» y no ha sabido decir qué es la Oficina de Artes Escénicas, donde David Sánchez ejercía de director.

Una de las profesoras de los conservatorios, Rosario Mayoral, ha insistido en que no había «necesidad» de contratar a un coordinador para los conservatorios, y sí otras funciones «más urgentes», especialmente de profesorado o de «community manager» para promocionar las actividades. Asimismo, ha recordado que los conservatorios estaban anteriormente coordinados por uno de los profesores y que el puesto quedó vacante durante años.

Dos delitos

El tribunal que juzga la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz en 2017 ha considerado este lunes prescrito el delito de aceptación de nombramiento ilegal del que se le acusaba, un presunto delito por el que no será juzgado finalmente. Se trata del delito que conllevaba una pena más leve.

La sala también ha acordado no juzgar al expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo, por la contratación en la institución del ex asesor de Moncloa y amigo de David Sánchez, Luis Carrero. Sánchez sí será juzgado por este hecho.