Parque Warner Beach abre su paraíso acuático para todas las edades

El verano estacional está a la vuelta de la esquina y Parque Warner Beach ha decidido anticiparse a su llegada adelantando su apertura, que arrancará oficialmente su nueva temporada este sábado 6 de junio, prolongándose hasta el 6 de septiembre.

Un año más, este parque acuático colindante a Parque Warner, complejo ubicado en el municipio de San Martín de la Vega (Madrid), se convertirá en el escape perfecto para huir de las altas temperaturas en la ciudad, ofreciendo una experiencia inmersiva protagonizada por los universos de Hanna-Barbera y DC.

Con un catálogo que supera las 13 atracciones acuáticas, Parque Warner Beach está diseñado para garantizar la diversión de todos los visitantes, desde aquellos que buscan un día tranquilo hasta los adictos a las emociones fuertes.

Por ejemplo, las familias pueden disfrutar de Malibú Beach, una espectacular piscina de olas que recrea el auténtico ambiente playero. Incluso para quienes deseen un nivel extra de confort, el recinto dispone de una zona VIP con arena fina y hamacas exclusivas.

Por su parte, los más pequeños tienen la diversión garantizada en Baby Olas, una piscina infantil decorada como una escuela de surf, con casetas playeras de los Looney Tunes. ¡El verano más refrescante sin salir de Madrid!

Descensos impresionantes

Asimismo, Parque Warner Beach ofrece a los amantes de la velocidad y el vértigo diversas atracciones de gran intensidad, como Batman: La Sombra del Murciélago, un recorrido repleto de giros y caídas impredecibles. También pueden deslizarse por el tobogán multipista Superman: El Vuelo, o adentrarse en el imponente embudo gigante del malvado Joker.

La oferta para los más valientes se completa con las curvas, caídas y descensos de Harley Quinn: La Huida y Wonder Woman: Salto al Paraíso, culminando con las extremas cápsulas de Wonder Woman: El Lazo Mágico y el espectacular tobogán tipo tornado wave de Black Manta, que presume de 14 metros de altura y un recorrido de 120 metros de longitud.

Carrera Solidaria de Patos

Además, el próximo 31 de julio regresará la Carrera Solidaria de Patos en su tercera edición. Este proyecto social, organizado conjuntamente por Parque Warner Beach y Cruz Roja, tiene como objetivo recaudar fondos para impulsar la formación e inserción laboral de jóvenes.

Una cita benéfica que se replicará de manera simultánea ese mismo día en las instalaciones de Aquopolis Villanueva de la Cañada, concretamente en su Río Lento.

Avalada por la excelente acogida de los dos años anteriores, esta iniciativa permite a los asistentes sumarse a la causa adquiriendo su patito de goma, disponibles tanto en la página web oficial como en los puntos de venta físicos del parque. Todos los patitos se lanzarán a competir en una divertida carrera en la atracción Río Loco, donde los tres más rápidos en cruzar la meta obtendrán un premio.