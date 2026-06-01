El PSOE de Pedro Sánchez eleva el tono contra las investigaciones por los casos de corrupción que acechan al partido, al Ejecutivo y al entorno del presidente del Gobierno socialista. «Quieren que salgamos con el carné del PSOE y las manos arriba», se quejan de la formación tras la Comisión Ejecutiva Federal que ha tenido lugar este lunes en la sede nacional.

Desde Ferraz insisten en que la poca «probabilidad de que coincida» el juicio por el caso Kitchen en el misma semana en la que también tiene lugar la vista oral respecto a la causa de David Sánchez, hermano del presidente, así como de la imputación del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero y del registro del pasado miércoles de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el cuartel general de los socialistas en el marco de la investigación por las presuntas cloacas del partido para frenar investigaciones que le afectaban.

«Como mínimo, tenemos cosas idénticas y en un sitio pasa mucho y en otro [en alusión al PP], poco», indican fuentes del partido. Además, recalcan que los socialistas han mostrado plena transparencia y aseguran que han colaborado con la justicia.

Además, apostillan que se ha producido un cambio en el modelo de rendición de cuentas dentro de la formación, indicando que ahora se presenta «el ticket del restaurante y el recibo de la tarjeta».

Sánchez pide «tranquilidad»

El presidente del Gobierno ha intentado tranquilizar a los suyos en medio de la crisis que acecha a su partido. Según fuentes presentes en la Comisión, el secretario general ha hablado de «tranquilidad» y de que «hay que seguir para adelante». «Este gobierno vale la pena», aseguran que ha manifestado el líder del PSOE.

Además, habría comentado, a modo de chascarrillo, la situación que vivió minutos antes de la rueda de prensa tras su audiencia con León XIV en Roma de este martes, en medio del registro de la UCO a Ferraz por la causa de las cloacas del PSOE: «Yo estaba con el Papa y a menos cuarto me dijeron lo que estaba pasando aquí».

Por otro lado, restan importancia al saludo de Juanfran Serrano, diputado socialista que fue mano derecha de Santos Cerdán y que sigue en la Ejecutiva del PSOE, con el presidente. «A mí me ha dado dos besos», asegura una persona que estuvo en esa Comisión.

En ese mismo sentido, en Ferraz reiteran su apoyo al diputado socialista. «El harakiri ya nos lo hicimos el año pasado», aseguran en alusión a la reestructuración tras el escándalo por la implicación de Cerdán en la trama de los presuntos amaños de contratos públicos.

Asimismo, aseguran que a ellos no les «tiembla el pulso» para tomar decisiones, pero que «todavía no hay ningún audio» que implique a Serrano. Todo ello pese a que el que fuera mano derecha de Cerdán ha sido señalado en el auto del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que investiga las cloacas del PSOE. El juez apunta que Serrano habría colaborado con los imputados en «concretos y aislados actos en auxilio» del «ilícito plan» que investiga. Sin embargo, reservó la concreción de su responsabilidad penal al desarrollo posterior de la causa.