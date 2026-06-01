En el reciente informe de la AIReF se constata que el gasto en pensiones cumple el umbral de sostenibilidad, establecido por la disposición adicional segunda -la llamada cláusula de cierre- del Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo. De esta forma, según el informe el nivel de gasto neto en pensiones entre 2022 y 2050 se sitúa en un promedio del 13,0% del producto interior bruto (PIB).

No obstante, a su vez, la AIReF defiende que aunque la regla de gasto de pensiones se cumple formalmente, eso no garantiza la sostenibilidad. Así, esta institución incorpora también su análisis de sostenibilidad de las administraciones públicas a largo plazo y advierte de que el cumplimiento de esta regla no garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Asimismo, como indica el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones acerca del informe de la AIReF, que las pensiones cuadren de esta forma depende de varios escenarios que se han contemplado para este análisis. En este caso, las circunstancias que se tienen que dar son que la tasa de paro se reducirá al 6,4% en el año 2070 y de que el saldo migratorio continúe contribuyendo positivamente al tamaño poblacional, estabilizándose alrededor de las 300.000 entradas netas anuales desde mediados de los años treinta.

De igual forma, para que se cumplan las previsiones de este informe de la AIReF, la población tendría que alcanzar los 53,7 millones en 2050, para descender hasta 53,5 millones en 2070, lo que implica un crecimiento medio anual del 0,4 % desde 2022 hasta 2050, y del 0,2 % hasta 2070.

Riesgos de sostenibilidad en las finanzas públicas

Por tanto, el estudio también ratifica las conclusiones sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo recogidas en la Opinión de 2025. La AIReF subraya que el cumplimiento formal de la regla de gasto de pensiones no implica que desaparezcan las tensiones sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas. En un escenario a políticas constantes en el que no operan las reglas fiscales, la deuda iniciaría una trayectoria ascendente a largo plazo impulsada por el proceso de envejecimiento de la población española, agravando la situación de vulnerabilidad de las finanzas públicas. Tras actualizar las previsiones demográficas, macroeconómicas y fiscales, este escenario lleva la deuda a un 123% del PIB en 2050.

Las nuevas proyecciones incorporan una población más elevada por el efecto de la inmigración, una tasa de fecundidad inferior y una ligera mejora del crecimiento potencial. Aun así, el envejecimiento de la población seguirá presionando el gasto público, especialmente en pensiones, sanidad y cuidados de larga duración.