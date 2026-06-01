El nuevo Gobierno húngaro presidido por Peter Magyar va a revisar toda la estrategia de Defensa espacial de la empresa 4iG, el equivalente en el país a la española Indra, según ha podido saber OKDIARIO a través de fuentes cercanas a la mercantil. Esta compañía era una de las más cercanas al anterior Ejecutivo de Viktor Orbán. De hecho, ha sufrido un importante desplome en Bolsa desde la derrota del Fidesz. El objetivo del nuevo dirigente es revolucionar la empresa.

En términos generales, 4iG es una empresa de telecomunicaciones. De hecho, llegó a adquirir en su momento Vodafone Hungría y operadores móviles en Montenegro y Albania. Además, en la actualidad, es el segundo mayor operador convergente en su país y un proveedor líder en los Balcanes occidentales.

Con todo, además de ser una teleco, la compañía tiene una división aeroespacial y de Defensa. Esta es la parte en la que Peter Magyar quiere aplicar una revolución tras ganar las elecciones presidenciales. «Ahora, con el nuevo Gobierno, se va a revisar toda la estrategia del Espacio en Hungría», han desvelado las fuentes.

Estas tensiones en la compañía llegaron a provocar un desplome en Bolsa superior al 27% desde que se conocieron los resultados de los comicios el pasado 12 de abril. Sin embargo, la nueva estrategia parece estar convenciendo a los inversores.

En las últimas dos semanas, y después de la gran caída, sus títulos se han revalorizado un considerable 50%, hasta recuperar en gran parte el mismo nivel que tenían cuando Orbán estaba en el poder.

El nuevo Gobierno húngaro y 4iG

Es decir, los mercados reaccionaron de forma muy pesimista ante la derrota del Fidesz, pues 4iG había sido siempre una empresa muy ligada al Ejecutivo de este partido. Con todo, los cambios que prevé Magyar se están recibiendo con optimismo.

El nuevo presidente va a mejorar la coordinación en Defensa y en cuestiones espaciales con la Unión Europea. El nuevo Ejecutivo tiene entre sus objetivos la normalización de las relaciones diplomáticas tras las disputas generadas por sus antecesores.

Y, en ese contexto, 4iG juega un papel esencial. La empresa fundó en el año 2020 una nueva filial con las compañías Antenna Hungária y New Space Industries. El objetivo de esta subsidiaria era lanzar un satélite al espacio en 2024.

Por otro lado, la Indra húngara adquirió ese mismo año una participación mayoritaria del 70% en INNObyte, una mercantil especializada en inteligencia artificial y cadena de bloques.

Las fuentes indican que 4iG funciona como una especie de «cajón de sastre», es decir, una tecnológica que se ocupa de múltiples cometidos. Por eso es una empresa estratégica para el país. No es de extrañar, por tanto, que Peter Magyar quiera revisar con profundidad su estrategia en campos clave como la Defensa espacial.