La francesa SNCF, operador ferroviario público, ya tiene el visto bueno de las autoridades italianas para empezar a operar en alta velocidad en Italia y competir con Trenitalia, el operador público, y con Italo. Será la tercera compañía férrea en ofrecer servicios de alta velocidad mientras Renfe, que tiene el 33% de la local Arenaways, se queda relegada.

Lo mismo le pasa a la española en Francia, donde su rival Trenitalia avanza con planes para operar en el Eurotúnel mientras Renfe no llega aún a París por las trabas que le ha puesto el Gobierno francés a homologar sus servicios.

En Francia, Trenitalia ya opera la línea que llega hasta París y va a invertir 1.000 millones de euros para expandirse en el país, incluyendo operar la línea Londres-París y la construcción de un centro de mantenimiento de trenes. Mientras, Renfe opera dos líneas menores, y no llega a París. Ha frenado su expansión en este país entre críticas incluso del ministro Óscar Puente a la actitud francesa.

En Italia, Renfe compró el 33% de Arenaways a finales de 2024. Opera líneas regionales de momento y en un futuro prevé operar líneas de alta velocidad. Pero la SNCF ya opera la línea París-Milán y ahora ha obtenido la confirmación de las autoridades italianas para empezar a operar con 15 trenes de alta velocidad.

Invertirá 800 millones de euros para meter sus trenes de alta velocidad en 18 franjas horarias en las rutas Milán-Turín-Roma y Milán-Turín-Napoles. Será el tercer operador del país, tras Trenitalia y la privada Italo (50% de MSC).

En cualquier caso, las autoridades italianas tampoco se lo han puesto fácil a SNCF, como hacen los franceses en su país. De hecho, la Autoridad Reguladora del Transporte ha recurrido hace unos días la decisión de la Autoridad Italiana del Transporte de conceder esas 18 franjas a SCNF, que sigue adelante con sus planes.

Mientras tanto, en España las filiales low cost de Trenitalia y SNCF operan con tranquilidad desde hace años en las mejores rutas de alta velocidad españolas, robándole cuota de mercado a Renfe. Lo que Renfe no puede hacer en esos países por problemas burocráticos, ellos lo pueden hacer en España sin restricciones.

De hecho, Competencia acaba de proponer que se liberalicen también las Cercanías y la Media Distancia. La apertura de la alta velocidad en España es de las más rápidas de Europa, frente a la cerrazón francesa e italiana.

Donde Renfe sí ha conseguido expandirse en el centro de Europa. Tiene el 50% de la operadora checa Leo Express y ha puesto en marcha ya líneas entre la República Checa y Eslovaquia, y también a Polonia y Alemania, donde opera la línea Munich-Praga.