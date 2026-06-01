Hace tan sólo unos días la presidenta de Red Eléctrica (Redeia), Beatriz Corredor, aseguró que «no hay ninguna industria que no se haya podido conectar porque falte infraestructura de Red Eléctrica», echando balones fuera. Sin embargo, lo cierto es que el 90% de las peticiones de acceso y conexión a la red resultan denegadas por falta de capacidad de anexo y conexión.

Ya en 2024, cuando el bloqueo todavía no estaba tan acentuado como en la actualidad, de los 67 gigavatios de solicitudes de acceso a la infraestructura de distribución por parte de la industria, sólo 6 fueron atendidos según los datos aportados por la patronal eléctrica Aelec. Es decir, ya en aquel momento el 90% de las peticiones fueron denegadas.

Sin ir más lejos, la propia compañía Red Eléctrica admitía hace tan sólo unos meses que el grado de saturación de nuestras redes de transporte eléctrico, es de un 75%, al que hay que añadir la saturación de las de distribución, que ronda el 88% con un tercio de las provincias españolas en un 100%.

Esta evidente saturación ha provocado que, efectivamente, la industria tenga problemas para conectarse y desarrollar nuevos proyectos de almacenamiento, centros de datos o nuevas instalaciones renovables. Hay electricidad para el país que ya es España, pero no para su desarrollo industrial. No es por falta de energía, sino por falta de capacidad planificada e infraestructura.

La industria retrata a Beatriz Corredor

Las empresas energéticas de España y la industria casi al completo no han dejado de insistir en la necesidad imperiosa de ampliar la red. Un reciente estudio realizado por el Foro Industria y Energía (FIE) y Opina 360 analizó 6.102 subestaciones pertenecientes a las 29 mayores distribuidoras del país, que concentran el 97% de los puntos de suministro.

Los resultados mostraron que en marzo de este año 5.265 subestaciones ya no tenían capacidad disponible, lo que suponía 30 más que en la actualización de diciembre. En términos porcentuales, el nivel de saturación pasaba del 85,7% al 86,3%, consolidando una tendencia al alza que ya se venía observando desde finales de 2025.

Como consecuencia, sólo 837 subestaciones (13,7%) mantenían hace dos meses algún margen de conexión, lo que reducía en palabras de los expertos «aún más» el número de «nodos potencialmente disponibles para nuevos proyectos industriales o de electrificación».

En este sentido, en términos de potencia, la red disponía hace 60 días de 7.400,8 MW de capacidad disponible, una cifra prácticamente idéntica a la registrada en diciembre (7.363 MW), pero muy inferior a los más de 10.000 MW que aún estaban disponibles en octubre de 2025.

Corredor pasa el testigo al Gobierno

Con todos estos datos sobre la mesa, Corredor negó que la industria tuviese problemas para conectarse a la red, pero aseguró que empatizaba con aquellos que no han podido sacar adelante proyectos por falta de electrificación.

«Entiendo la desesperación, pero también es nuestra, porque nosotros tenemos todo listo, los equipos totalmente alineados, incluso, hemos anticipado los aprovisionamientos», argumentó el pasado jueves.

En este sentido, la presidenta de Red Eléctrica no tardó en mencionar al Ejecutivo de Sánchez, asegurando que estaba «poniendo medios» para «determinar las capacidades de determinado tipo de demanda», y también para «que este acaparamiento se acorte en el tiempo».

De hecho, echó balones fuera quitando responsabilidades a su compañía y explicando que, en gran medida, era culpa de la tardanza del Gobierno: «No depende sólo de nosotros. Por eso la aceleración de infraestructuras depende mucho de la aceleración de las tramitaciones. El Gobierno central puede hacer, y de hecho está haciendo, porque hay parte de las autorizaciones que pueden darse directamente sin tener que pasar por el Consejo de Ministros», aseguró.