El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insinuado la existencia de un lawfare al referirse a los casos de corrupción que salpican al PSOE y a su entorno. El líder socialista ha asegurado que se están buscando «atajos» para desalojarle del poder. Así se ha expresado en el 27º Congreso Federal de las Juventudes Socialistas de este domingo en la sede de la UGT en Madrid. Es la primera vez que el jefe del Ejecutivo se dirige a su militancia desde el registro de Ferraz y la imputación del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Sánchez ha admitido la existencia de esos casos: «Tenemos problemas dentro de nuestro partido». Sin embargo, ha querido justificar que se ha actuado: «Cada vez que ha habido un comportamiento no adecuado a los principios del socialismo, hemos actuado con contundencia».

Sin embargo, ha reducido a «infundios» algunos de los ataques que se hacen a su Gobierno por la corrupción que le acecha: «Responderemos por contundencia, no vamos a permitir que la oposición mezcle una cosa con la otra para derribar este gobierno con las malas artes».

Sánchez ha criticado al ex presidente José María Aznar mientras ha alabado la figura de Zapatero. Ha vuelto a criticar que el popular haya dicho que «quien pueda hacer que haga» frente al Gobierno: «Es un grito de desesperación, de frustración y una proclama profundamente antidemocrática».

«En una democracia parlamentaria como la española, quien llega al Gobierno es quien más votos suma y no quien busca atajos», ha asegurado el dirigente socialista en el acto de las Juventudes Socialistas.

Sánchez, «más allá de 2027»

El presidente del Gobierno ha asegurado que pretende seguir gobernando después de las próximas elecciones generales: «Vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta para seguir avanzando España hasta 2027 y más allá, lo que quieran los españoles y españolas».

«Nuestra agenda no acaba en 2027», ha subrayado Sánchez. Además, el líder socialista ha criticado a PP y Vox y les ha calificado como una «oposición marrullera».

«Lo que quieren es demoler estos ocho años de construcción de derechos y libertades y prosperidad en España», ha espetado. Y ha añadido: «Nosotros, lo que estamos haciendo, es construir la España de 2030».

En ese acto, la socialista Aránzazu Figueroa ha tomado el relevo al frente de la secretaría general de las JSE. Hasta ahora, el diputado valenciano del PSOE Víctor Camino encabezaba la asociación juvenil del partido encabezado por Pedro Sánchez.

Causas que le acechan

Todo ello tras la imputación del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal. La Audiencia Nacional le citó a comparecer como investigado el próximo 2 de junio. Sin embargo, ante la ingente cantidad de material aportado por los investigadores, el ex presidente solicitó retrasar su comparecencia y, finalmente, acudirá al juzgado el 17 y 18 de junio.

Su comparecencia se ha precipitado después de que, este miércoles, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entrase en la sede nacional del partido que encabeza Sánchez, para requerir información en relación a la causa sobre las cloacas del PSOE que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

El magistrado señala que el PSOE habría desarrollado presuntamente un complejo entramado para ofrecer trato de favor y cobertura legal gratuita a implicados en casos de corrupción, con el objetivo de obtener información contra la UCO de la Guardia Civil y blindar al partido en tramas como el caso Koldo o el fraude de los hidrocarburos.

El juez también investiga los amaños de contratos públicos de Leire Díez, ex militante del PSOE y alto cargo en empresas públicas; y los empresarios Vicente Fernández Guerrero, ex presidente de la SEPI; y Antxon Alonso, socio del ex secretario de Organización el PSOE, Santos Cerdán.

Tras el registro de este jueves, han sido imputados Santos Cerdán, el exconsejero de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías y la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes.