Las Juventudes Socialistas, cantera del PSOE de Pedro Sánchez, han publicado un vídeo en el que rabian contra los influencers conservadores. Lo hacen con una sátira de sus expresiones y su estética. «¿Y tú cuántas flexiones te haces?», ironizan en alusión a los hábitos saludables y de deporte que los creadores de contenido conservadores promuven en sus podcast.

Con una gorra en la que puede leerse el eslogan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, «Make America Great Again», otra con el logo de Vox y plagiando la estética de los podcasts e influencers conservadores de éxito. Así se presentan los dos presentadores de Ultrajóvenes, el podcast vinculado a las Juventudes socialistas.

El espacio semanal está conducido por el diputado del PSOE en el Congreso y líder de las Juventudes Socialistas, Víctor Camino, y Marta Padilla. Ambos, ataviados con las mencionadas gorras, se lanzan preguntas para hacer una sátira de cómo ellos consideran que son los programas hechos por influencer conservadores.

«En este podcast sólo se dice la verdad», ironiza Camino, a la vez que interroga a la copresentadora qué cree que es peor «los inmigrantes o los impuestos». «Los cuervos», responde Padilla, en alusión a una noticia que asegura que un hombre adiestró a estas aves para que atacaran a las personas que llevaban la gorra con el eslogan de Trump.

Además, anuncian la presencia como invitada de Belén Guirao, secretaria general de RUGE-UGT, la organización juvenil de la Unión General de Trabajadores, «para explicar lo malo que es el Estado del Bienestar», atribuyendo esta crítica a los influencers conservadores. «¿Y tú, Belén, cuantás dominadas te haces?», ironiza la presentadora refiriéndose a los hábitos saludables que suelen promulgarse en los podcast conservadores.

«Actualidad con ojos de rojo»

El canal de YouTube donde se publica este progama se relanzó hace apenas 3 meses y se describe como la «actualidad con ojos de rojo». El podcast, que se emite cada domingo, se puso en marcha tras constatar la pérdida de apoyo en las redes al partido de Sánchez: «Se dice todo el rato que los jóvenes son ultra, pero también pueden ser ultraprogres».

Además, pese a ser un canal creado recientemente, su vinculación con los jóvenes del PSOE y con el propio partido les ha permitido acceder a representantes políticos que se niegan a responder a los medios críticos.

En el canal han hablado la portavoz del paritdo, Montse Mínguez; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; la presidenta del PSOE, Cristina Narbona; la nueva portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; el ex líder socialista en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y la candidata del partido en Aragón, Pilar Alegría.

Ahora, pretende copiar la estética de otros influencers conservadores como Wall Street Wolverine, conocido por sus críticas al Gobierno de Sánchez, para tratar de criticar el éxito que tienen estos podcast y que aspiran a derrocar desde las Juventudes Socialistas.