España lidera el Índice de Miseria en la Unión Europea tras dispararse el precio de los alimentos un 41% desde que Pedro Sánchez gobierna, según el último estudio elaborado por el Instituto Juan de Mariana. Este indicativo tiene en cuenta las tasas del Índice de Precios de Consumo (IPC) y la de desempleo. Si se tienen en cuenta la evolución de esas variables, el país queda en un muy mal lugar en el contexto europeo.

El estudio explica que la inflación en España «se situó cerca del 3%» en 2025, «confirmando que los precios siguen aumentando a un ritmo peligrosamente elevado». El análisis expone que «la vivienda y los suministros exhiben un encarecimiento aún mayor, cercano al 6%», y que «algunos alimentos, como los huevos, describen una subida de más del 30% durante apenas un año».

Es decir, aunque las tasas de inflación que sufre España se sitúan en el entorno del 3% (que ya son niveles altos si se siguen los criterios del Banco Central Europeo), hay determinados productos que se ven afectados por porcentajes especialmente altos, sobre todo aquellos que son necesarios para las familias.

«Comparando los datos de España con los de Europa, encontramos que el IPC medio de nuestros socios fue un 25% menor», asegura el instituto, que lamenta que el país se encuentre «por encima de la UE y en la zona media-alta de la tabla». «Si a ello le sumamos la incidencia del paro», argumenta «no sorprende» que España sea «líder en el Índice de Miseria».

España lidera el Índice de Miseria en la UE

Bajo gobierno de Pedro Sánchez, los precios han subido un 24,2%, más que triplicando la subida del 7,2% acumulada en los años de mandato de Mariano Rajoy. Si se comparan los 78 meses de mandato de ambos, el Instituto Juan de Mariana ha encontrado «que el IPC creció 12,5 puntos más durante el periplo del líder socialista».

«Si en julio de 2018, coincidiendo con la moción de censura que propició el cambio de gobierno, hubiésemos recibido un billete de 20 euros, hoy dicha cantidad equivaldría a poco más de 15 euros, como resultado de la subida de precios observada desde entonces», explica.

La vivienda, el agua o la energía se han encarecido más de un 20% desde que gobiernan el PSOE y los alimentos y las bebidas no alcohólicas han sufrido una subida superior al 41%. «Desde 2023, el IPC ha ido a menos en Europa, pero se ha enquistado en España», expone el documento.

El estudio concluye que «el impacto de la inflación sobre los ahorros de los españoles es tal que, si bien el valor nominal de los depósitos acumulados en las entidades financieras ha crecido en 253.865 millones desde mediados de 2018, su valor real apenas ha crecido en 45.931 millones». «De hecho, desde 2022, el valor real de los depósitos ha caído en 28.500 millones, erosionando severamente el poder de compra del dinero ahorrado por las familias», lamenta.

Una de las causas de esta situación ha sido la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de «no deflactar el IRPF». Esto «ha hecho que, a través de la progresividad en frío, todos los niveles de renta paguen más impuestos». «De forma encubierta, la inflación ha hecho que, por ejemplo, el mínimo exento por contribuyente tenga ahora un valor un 30% menor que en 2007, siendo la exención para un matrimonio con hijos un 25% más baja que entonces», afirma.

Un contribuyente con un salario de 30.000 euros brutos anuales paga ahora 800 euros más de IRPF

«Un contribuyente con un salario de 30.000 euros brutos anuales paga ahora 800 euros más de IRPF de lo que habría abonado en caso de que Sánchez hubiese deflactado el gravamen desde 2018. Para un trabajador que percibe anualmente 50.000 euros, el impacto asciende a 1.600 euros», reza el análisis. No obstante, «las rentas medias-bajas, de entre 18.000 y 25.000 euros, son las más golpeadas por el impacto de la progresividad en frío».