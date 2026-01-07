La inflación en España continuó disparada en 2025, pese a que la media de los países de la eurozona lograron alcanzar ya la estabilidad de precios, según reflejan los últimos datos publicados por el portal estadístico de la Comisión Europea, Eurostat. Así, el Índice de Precios al Consumo Amortizado (IPCA) español se situó en el 3%, un punto porcentual por encima de los países que utilizan el euro como moneda.

Así, pese a que el efecto divisa se anula, porque la política monetaria es igual para todos los países del euro, España registró una inflación muy superior a la de la eurozona. Estos países, después de altos porcentajes de subidas de precios, han conseguido un IPC del 2%, nivel objetivo y deseado por el banco central.

«El Consejo de Gobierno del BCE considera que la mejor forma de mantener la estabilidad de precios en la eurozona es teniendo un objetivo de inflación del 2% a medio plazo», explica el Banco de España. Por tanto, la eurozona se encuentra en un estadio de estabilidad mientras la economía española está muy alejada.

En concreto, la tasa interanual de la eurozona se ha reducido una décima en diciembre, hasta el 2% anual, en línea con el objetivo de estabilidad del Banco Central Europeo y el menor incremento del coste de la vida en la región desde el pasado mes de agosto.

La inflación de la eurozona

Así, la menor subida interanual de los precios registrada en diciembre se explicaría por el mayor descenso del precio de la energía, que se redujo un 1,9% en términos interanuales, frente a la caída del 0,5% observada en noviembre. En contraste, los alimentos frescos registraron un encarecimiento del 4,2% interanual, por encima del 3,2% contabilizado el mes anterior.

Por su parte, los bienes industriales no energéticos aumentaron su coste un 0,4% interanual, una décima menos que en noviembre. Al mismo tiempo, el precio de los servicios se incrementó un 3,4%, también una décima por debajo de la tasa interanual registrada en noviembre.

Si se excluye del cálculo el impacto de la energía, la inflación de la zona euro se mantuvo en el 2,4% durante el mes de diciembre. La tasa subyacente, que además de la energía deja fuera del cómputo a los alimentos, el alcohol y el tabaco, descendió en diciembre hasta el 2,3%, desde el 2,4% del mes anterior, alcanzando así su nivel más bajo desde el pasado mes de agosto.

Las tasas de inflación anuales más bajas se registraron en Chipre (0,1%), Francia (0,7%) e Italia (1,2%), mientras que las mayores subidas de los precios correspondieron a Estonia y Eslovaquia (4,1% cada uno) y Austria (3,9%).

En el caso de España, el alza interanual de los precios en el último mes del año 2025 fue del 3%, dos décimas menos que en noviembre, lo que redujo el diferencial desfavorable de precios respecto de la eurozona a un punto porcentual.

Por tanto, la situación de España es mucho peor que la de sus vecinos y los españoles pierden poder adquisitivo a un ritmo mucho mayor que el resto de europeos que utilizan su misma moneda.