La inflación ha recortado su tasa interanual en diciembre una décima, hasta el 2,9%, debido a la bajada de los precios de los carburantes, según los datos avanzados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En concreto, en 2025, de media, la inflación general cierra el año en el 2,7%. El motivo sería que han tirado al alza los alimentos y bebidas no alcohólicas, cuyos precios han subido más que en diciembre del año pasado.

Con este descenso de una décima en el último mes del año, el IPC interanual encadena dos meses consecutivos de bajadas, después de que en octubre cerrara en su nivel más alto en 16 meses (3,1%). «Esta tasa media es una décima inferior a la del 2024, permitiendo que las familias sigan recuperando poder adquisitivo», ha destacado el Ministerio de Economía.

Estadística ha explicado que esta evolución es debida, principalmente, a la bajada de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, frente al incremento de diciembre de 2024. También, aunque en menor medida, a los precios de ocio y cultura, que suben, pero menos que en el mismo mes del año anterior.

La inflación subyacente en el 2,6%

El INE incorpora en el avance de datos del IPC una estimación de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), que en diciembre se mantuvo en el 2,6%.

De confirmarse esta tasa -la misma que la registrada en noviembre-, la inflación subyacente se mantendría en su valor más alto desde diciembre de 2024, cuando se situó también en el 2,6%.

Con todo, la inflación subyacente media en 2025 baja al 2,3%, frente al 2,9% de 2024, en línea con el objetivo del Banco Central Europeo (BCE), según ha destacado el Departamento que dirige Carlos Cuerpo.

Los precios suben un 0,3 en diciembre

En términos mensuales (diciembre sobre noviembre), el IPC subió un 0,3%, una décima más de lo que aumentó el mes anterior.

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) recortó dos décimas su tasa interanual en diciembre, hasta el 3%, con una variación mensual del 0,3%. La inflación subyacente del IPCA se estima en un 2,8% para el último mes del año, según apunta Estadística.

El INE publicará los datos definitivos del IPC de diciembre el próximo 15 de enero.